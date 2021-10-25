台北市松江路知名老店「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」24日深夜發生火警，火勢在半小時內受到控制，起火原因及財損則由警消調查釐清中。（黃世麒攝）

台北市松江路上45年老店唐宮蒙古烤肉，昨（24）日打烊後發生火警，整間餐廳付之一炬，仍待火場鑑識釐清火災發生原因，唐宮被迫停業，讓不少老饕深感惋惜，身為常客的藝人郎祖筠在臉書發文表達不捨，還透露蒙古烤肉是相聲大師吳兆南所研發的菜式。

藝人郎祖筠是唐宮的常客，得知火災消息後在臉書發文感嘆「一場惡火燒去多少人的回憶，多少次的歡聲笑語，多少次的氤氳香氣，多少回的相聚一堂」，郎也透露「蒙古烤肉」是恩師吳兆南根據家鄉北京烤肉改良研發的新菜式，「唐宮」則是當年師父留下的碩果，本著對師父的情份，一夥師兄弟姊妹都會至唐宮聚餐。

承載不少回憶的餐廳被燒燬，朗祖筠也期盼唐宮浴火重生，「一場惡火，唯一萬幸的是無人傷亡，老板夫婦及服務多年的員工都平安，唯願老板能再起爐灶、再造唐宮盛景，一切平安，順遂如意。」不少網友也跟著留言打氣，「期待早日重新開幕」、「人平安就好，一切會更順利平安」、「希望唐宮重啟」。

唐宮蒙古烤肉餐廳昨晚慘遭祝融，消防人員獲報前往灌救，於半小時內控制火勢，所幸未造成人員傷亡，經初步判定可能是油煙管起火，但詳細火警原因仍待調查。