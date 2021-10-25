婆媳問題始終是華人社會難解的習題。一名人妻表示，婚前與丈夫商量好3年後才生小孩，且不論男女只生一胎，婆婆聽到後竟嗆一年內得生出男孫，否則要人妻「淨身出戶」。不過人妻淡淡表示，夫妻倆的房子、進口車全是她爸媽婚前出錢買的，登記在她名下，若離婚要淨身出戶的是「你兒子」，婆婆聽完秒閉嘴，再也不敢提「生孫子」。

一名女網友在匿名公社App發文，表示結婚時老公是個月薪不到4萬的上班族，也沒什麼存款，爸媽捨不得寶貝女兒吃苦，得跟著女婿租房子、騎機車，於是買了一間房和一台進口車給他們，且堅持名字要登記女兒名下。

之後原PO與老公回中部見公婆，報告準備要結婚的事，愛面子的老公拜託原PO，希望說房子跟車子都是他這幾年自己打拚賺來的，讓他在家人親戚面前有面子，原PO自然答應。

原PO與老公規劃3年後再生，且不論男女頂多生一個，婆婆聽說之後，竟然登門怒罵原PO不孝，只想享樂、自私，是失職的媳婦，萬一沒生的到男孫，他家不就後代？並下令他們一年內就要生，而且沒生到男的，就要繼續生；如果原PO不肯，就要離婚「淨身出戶」！

事以至此，原PO也顧不了老公面子，揭穿真相：「媽，這房子和車子都是我爸媽在我婚前就買給我的，名字也都是我的，如果要離婚，要淨身出戶的是妳兒子⋯」。此後婆婆再也不敢催生，也讓原PO感謝「強大的娘家」。

網友也紛紛回應：「還好娘家靠山強大，不然碰到這種婆家，可有苦頭吃了」、「投對胎很重要」、「娘家強大，但妳也可以離婚了！沒路用的老公和GY的夫家...可以切乾淨了！」、「沒有肩膀的男人可以放生了」、「你老公沒錢沒肩膀又好面子，這種人不論是事業上或是做人上都不會成功，跟著她妳要有辛苦的認知！」、「直接離婚超想看婆婆哭出來的表情」。