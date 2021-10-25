韓劇《智異山》首播就以編、導、演的黃金陣容及「護林員」的新穎題材，在韓國衝出高收視，也吸引全球觀眾高度關注，劇中營造出「智異山為陰陽交界之地」的神祕氛圍，男主角朱智勛飾演的姜賢祖甚至擁有能預先看見遇難者所在之處的特殊能力，加上2018年、2020年間時間軸的相互切換，懸疑又燒腦的元素緊抓劇迷的好奇心。

被同劇演員一致認證體力最強的全智賢，飾演在山林中穿梭自如的王牌護林員徐伊江，一切源自從小在智異山下的村莊長大，三不五時就往山上跑，宛如「山的女兒」，觀隨著賢祖的提問得知前輩父母在1995年山中暴雨的救援行動雙雙身亡，推測出徐伊江成為護林員的動機。扮演新人姜賢祖的朱智勛，非值班期間盯上某個形跡可疑的登山客，意外查出對方是俗稱「山老鼠」專門盜伐松樹的不肖業者，卻為自己引來血光之災，慘遭對方刺傷，透過與全智賢間的秘密信號，指引搭檔和警方順利逮捕遭通緝的詐騙犯，不過再次被全智賢救援的朱智勛，讓粉絲笑說「到底是來救人還是被救」。

該劇除了帶觀眾看見磅礡壯麗的自然景觀外，也透過戲劇讓大家認識護林員守護山林的日常，以14億樂透彩券遺失造成登山客騷動的事件，幽默地帶出護林員面對各種登山客的無理舉動和舉發偷採頻臨絕種植物的違規行為的無奈，有趣又帶點無厘頭的插曲同時舒緩了緊張、刺激的氛圍。而第2集開頭山中出現黑衣男子，刻意移動樹上指引方向的「黃絲帶」誤導登山客遠離登頂路線而失蹤，重回海東分所崗位的全智賢，開始調查黃絲帶和神祕信號的關聯，異常執著的態度引來所長成東鎰關切，僅表示一切並非巧合，卻對自己和朱智勛在雪山上重傷的經過絕口不提，各種啟人疑竇的行為更令不少網友將他列入可疑對象之一。

另外，最新花絮也在25日釋出，讓觀眾一窺這部巨作的幕後祕辛，製作時間耗時1年7個月，參與工作人員超過250人，劇組砸320億韓元（約8億台幣）打造真實場景，出動大型灑水車營造暴雨、洪水場景，全智賢、朱智勛也都親自上陣拍攝驚險鏡頭，賣力演出動作戲，展現敬業精神。成東鎰、吳正世、趙漢哲3人則大秀即興演技，互相一搭一唱默契極佳，還頻頻惹得全智賢笑場，她得拼命忍住笑意才能繼續拍攝，現場氣氛融洽。愛奇藝原創韓劇《智異山》每週六、日晚間8點獨家同步韓國播出最新一集，全球觀眾可上愛奇藝國際版app或iQ.com收看。