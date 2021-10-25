台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，外界也點名無黨籍立委林昶佐將成下一位被罷免對象，面對罷免危機，林昶佐24日喊話國民黨主席朱立倫，應「冷靜思考，適可而止」。曾擔任萬華選區兩屆台北市議員、罷昶領銜人的童仲彥25日接受《中時新聞網》訪問說明林昶佐罷免案的進度，也一一點出這次萬華人對林昶佐不滿要罷免他的原因。

LIVE／刪Q過後林昶佐挫咧等 童仲彥曝萬華人火大罷免心聲 LIVE／刪Q過後林昶佐挫咧等？童仲彥曝萬華人火大罷免心聲｜2021.10.25 台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，外界也點名無黨籍立委林昶佐將成下一位被罷免對象，面對罷免危機，林昶佐24日喊話國民黨主席朱立倫，應「冷靜思考，適可而止」。曾擔任萬華選區兩屆台北市議員、罷昶領銜人的童仲彥25日接受《中時新聞網》訪問說明林昶佐罷免案的進度，也一一點出這次萬華人對林昶佐不滿要罷免他的原因。 【相關新聞】 被點名下一個罷免對象 林昶佐呼籲朱立倫「適可而止」 https://bit.ly/3BiepNS 陳柏惟被罷免後 林昶佐5大罷免理由、最新進度曝光 https://bit.ly/3nwknG2 #林昶佐 #陳柏惟 #童仲彥 #罷免 #國民黨 由中時新聞網發佈於 2021年10月25日 星期一

對於陳柏惟罷免成功，民進黨是否會被嚇到，而提早出來挺林昶佐？童仲彥直言，其實選區內議員這次態度各異，像這次比較早出來挺的是劉耀仁議員，因為劉耀仁議員本來就和林昶佐配合的比較深，而民進黨內新潮流的周威佑議員本身對立委人選另有想法，英系的吳沛憶議員則沒有明顯動作。但他表示，這幾個議員在新聞版面的曝光上，其實都很薄弱，甚至是消失的，因此，在面對民進黨這區都是沒曝光度的議員之下，願不願意現身挺林都不一定，若真有，那也是另有考量。

民進黨台北市議員 劉耀仁。（圖/摘自議會直播）

至於民進黨中央會挺林昶佐嗎？童仲彥認為，林昶佐在中正萬華做的真的很爛，黨中央要挺可能會有難度，童仲彥強調，自己無意批評過去同事，但其實跟林昶佐關係較好的劉耀仁議員，在最近幾次談話中，都提到「是林昶佐配合他」，這代表他可能另有選舉盤算，因為綠營的票有一半其實都對林昶佐很不滿。

民進黨台北市議員 吳沛憶。（圖／本報資料照片，劉宗龍攝）

童仲彥續指，林昶佐原先是不跑攤的，甚至私下放話，只要每年青山王宮大拜拜一年來唱一次歌，就會繼續連任了，而他果然又繼續連任，民進黨當初就是因為選不贏國民黨，才讓給林昶佐選，如果這次沒讓他下來，那萬華人還要怎麼做事？

童仲彥坦言，接下來的罷免進度，是11月20號前會公布第二階段審核結果，若順利通過，應該會併在12月18號的四大公投一起舉行。

最後，童仲彥強調，罷免無關藍綠，是因為林昶佐根本不關心萬華人，不認真跑基層，只顧著唱他的歌，一年一度的青山王宮大拜拜將至，他又要跟國營事業要多少預算了？