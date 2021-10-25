網紅林襄擁有甜美外型、E級傲人上圍，因有些角度神似高雄市議員黃捷，讓她被封為「兇版黃捷」，今年2月還進軍啦啦隊，正式加入樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」，最近她將發行2022年個人寫真桌曆，掀起一波預購潮，昨（24日）更釋出一段濕身誘惑片，火辣指數破表。

林襄近來不時會預告一些寫真桌曆內頁放火，23日才開放預購，短短一天就完銷了，她24日便在IG透露公司正在開會有沒有要加印，詢問有多少「襄民」沒買到，同時曬出一段短片，可見到她對著鏡頭放電，短短4秒就讓粉絲全暴動。

林襄在預告片玩濕身誘惑，性感指數爆表。（圖／翻攝自YouTube）

而在完整影片裡，林襄穿著細肩帶蕾絲薄紗裙，整個人泡在浴缸裡完全濕身，不但眼神電力十足，還擺出各種撩人姿勢，加上不時還輕咬下唇，相當撩人，尤其薄紗泡水後幾乎透視看光光，讓林襄的超兇身材展露無遺，傲人雙球完全現形，畫面根本太犯規。

林襄PO文後，立刻吸引大批粉絲激動留言「哇！好辣，預告就這樣」、「太正了，每個姿勢每個表情都讓人想入非非」、「只能說.....襄阿」、「都快黃標了吧」、「挖塞挖塞挖塞」，辣到連啦啦隊女神巫苡萱也忍不住直誇「這個一定要收藏，太猛」。