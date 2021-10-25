央視新聞報導，國際奧委會、國際殘奧委會和北京冬奧組委三方，今天（25日）共同發布第一版《北京2022年冬奧會和冬殘奧會防疫手冊》（以下簡稱《防疫手冊》）。手冊鼓勵和提倡所有運動員接種疫苗。接種疫苗的運動員、少數通過醫學豁免的運動員和隨隊官員可在入境後直接進入閉環。北京冬奧會和冬殘奧會賽時將實行閉環管理政策，涵蓋抵離、交通、住宿、餐飲、競賽、開閉幕式等所有涉冬奧場所。

《防疫手冊》是確保北京冬奧會和冬殘奧會順利舉辦的關鍵文件，也是各利益相關方來華參賽需要共同遵循的防疫準則。《防疫手冊》分兩本，一本適用於運動員和隨隊官員，另一本適用於所有其他利益相關方，將為他們前往和抵達中國、參加冬奧會和冬殘奧會以及離開北京提供全面的指導。

北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春表示，在制定《防疫手冊》時，北京冬奧組委主要考慮了六大原則：「一是簡化辦賽，最大限度減少非必要活動和環節，特別是壓減人員規模；二是堅持接種疫苗；三是堅持閉環管理；四是堅持有效處置，一旦發現疫情，科學精準及時處置；五是堅持防控一體化，把冬奧會疫情防控全面融入主辦城市疫情防控體系，確保賽事和城市安全；六是堅持統籌兼顧，在嚴格落實疫情防控措施的同時，以運動員為中心，兼顧各方需求，提升參賽體驗，創造良好條件。」

《防疫手冊》中指出，北京冬奧會和冬殘奧會參賽運動員疫苗接種「應接盡接」，即鼓勵和提倡所有運動員接種疫苗。接種疫苗的運動員、少數通過醫學豁免的運動員和隨隊官員可在入境後直接進入閉環。其他人員執行「二選一」政策，即來華前14天完成全程疫苗接種者，入境後直接進入閉環管理；未接種或未完成全程接種的，入境後進行21天集中隔離觀察。

《防疫手冊》介紹，北京冬奧會和冬殘奧會賽時將實行閉環管理政策，涵蓋抵離、交通、住宿、餐飲、競賽、開閉幕式等所有涉冬奧場所。

北京冬奧組委運動會服務部公共衛生處副處長王全意解釋：「所謂的閉環，實際上是我們根據入境人員在賽時的活動軌跡設計出來的空間，它可能是場館某一部分，也可能是整個場館。這些場館通過交通工具連接起來，形成一個區域，我們就叫做閉環，它與社會層面是分開的。」

王全意表示，「在閉環內，所有人員將只能在涉冬奧場所特定空間內活動，參加與本人訓練、比賽和工作等有關活動。與此同時，各利益相關方在閉環內的必需的工作需求都會得到滿足，比如運動員參加訓練比賽，媒體記者對賽事的採訪都不受影響。」

據瞭解，第二版《防疫手冊》計劃於今年年底發布。第二版《防疫手冊》將在第一版的基礎上補充更多細節。同時，還會考慮全球疫情的形勢變化，根據中國的防控要求，參照各個國家的相關的防疫政策，不斷進行分析研判，風險評估，做出一些防控措施的調整，最後形成一個完整的《防疫手冊》。