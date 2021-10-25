56歲資深藝人澎恰恰去年因投資電影失利，欠下2.4億巨債，開記者會宣布破產，傳出直播天王連千毅開出年薪破2千萬薪資力邀澎恰恰，但雙方合作破局，一度隔空嗆聲。今（25日）晚間，澎恰恰突然出現在連千毅的直播，不但化解兩人過往嫌隙，還跟吃屎哥一起玩遊戲，引發網熱議。

澎恰恰今晚驚喜現身連千毅的直播，稱對方為「連大主播」，連千毅則自謙「小弟」，氣氛相當和樂融融。連千毅旗下藝人鄧佳華、吃屎哥率先出場玩遊戲，只見他們穿著Netflix韓國原創劇《魷魚遊戲》的綠色制服，挑戰劇中的關卡之一舔椪糖遊戲，只不過換成更常見的棒棒糖，看哪方最快用牙齒咬完糖果即獲勝，最後由吃屎哥先完成，鄧佳華只好乖乖接受被拖鞋賞巴掌的懲罰。

澎恰恰緊接著出馬，面對年紀較輕的吃屎哥，牙齒似乎不夠有力，沒辦法把棒棒糖咬下來，吃屎哥再拿下第二勝，澎恰恰本來要被拖鞋賞耳光，此時連千毅跳出來制止：「澎哥不用被打，喝茶意思一下就好」，澎恰恰勉為其難地喝下苦茶，五官整個皺在一起。

澎恰恰、連千毅9月時本來有望合作，連千毅還在臉書發文證實消息，想不到被澎恰恰發聲明駁斥，強調雙方只是單純商討合作可能，沒有簽約，結果債主以為澎恰恰已入袋2千萬，紛紛上門追債，造成他莫大的困擾；連千毅事後不滿澎恰恰，在直播中怒嗆：「我連千毅需要靠你澎哥來熱度來蹭我嗎？」更酸對方是「沒生產能力的人」，氣氛一度尷尬。

澎恰恰9月17日開記者會揭露沒跟連千毅簽約的原因，是因為不熟悉直播，認為可能不太適合，連千毅看完澎恰恰的記者會，一改之前的氣勢，暖心回應：「你辛苦了，這是一個很好的機會，在這種景氣中，通告節目都非常少的情況下，我一年給2千萬的通告年薪，也不是小數目，不無小補，買賣不成仁義在！未來祝福你，身體健康，早日東山再起。」