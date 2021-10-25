馬來西亞採購輕型戰鬥機的招標專案近日傳出初步結果，讓各界詫異的是，之前外界看好的中巴聯合研製的梟龍戰鬥機並未參與投標，等於是主動放棄馬國這項軍售大單。不過，中國另一款戰機──L-15獵鷹戰鬥/教練機卻進入候選名單，西方評論家認為，L -15獵鷹獲得馬國空軍訂單的可能性很高。

《環球網》引述馬國媒體報導稱，共有6家外國防務公司在10月6日截止日期前向馬來西亞軍方提交了投標書，候選機型包括印度的LCA光輝戰鬥機、俄羅斯的米格-35戰鬥機、中國的L-15獵鷹教練機、韓國的FA-50輕型戰鬥/教練機、土耳其的Hürjet教練機和義大利的M-346教練機。

報導說，馬來西亞採購新型戰機的消息已流傳很久，但對機型與功能的要求一直舉棋不定，原本放出消息對法國飆風、歐洲颱風以及美國F/A-18等戰鬥機有興趣，但最後還是因為預算問題決定僅購買輕型戰機，也因此大陸認為梟龍戰機極有機會入選，韓媒亦指出，馬國空軍要求新戰機具備更好的視距外作戰能力，這可能讓韓國F/A-50在競標中落於梟龍戰機之後。

中國教-10教練機的出口型號L-15獵鷹有望以性能與優厚的金融條件爭取到馬來西亞的戰機訂單。（圖／中國青年報）

馬國媒體引用消息人士的話稱，到截止日期之前梟龍戰機在並未參與投標，「具體原因尚不得而知」。根據馬國國防部在今年6月發佈的招標說明，這次計畫購買18架輕型戰機，以後可能會再增加18架。其中首批中的8架將用作教練機，另外10架用作輕型戰機，執行空對地和空對空任務。對戰機的性能要求為具備空中加油、超視距作戰和超音速飛行能力，還包括至少30%的零件在馬來西亞生產、必須在合同簽訂後的 36 個月內開始交貨等其他要求。

中巴合作的梟龍戰機未參與馬來西亞空軍輕型戰機投標，原因不明。（圖／巴基斯坦空軍）

也因為這些要求，參與競標的候選機型中包括了多個由教練機改裝而來的型號。外界分析認為，土耳其的Hürjet教練機尚未首飛，難以趕上36個月的交貨期限；俄羅斯的米格-35戰鬥機的採購和維護價格可能過於昂貴，幾年前馬國剛因「維護成本過高」而提前退役該國空軍中的米格-29戰機；印度光輝戰機技術仍不穩定，且無出口到國外的實績，印方按時交付能力也受到懷疑。

報導說，綜合各項因素，中國的L-15、韓國的FA-50和義大利的M-346教練機被認為是最有可能獲得馬來西亞這筆軍購大訂單。其中FA-50和M-346都已經有不少國外用戶，相比之下，雖然L-15的中國自用版本教-10高級教練機已經被中國海空軍採用，但目前尚沒有出口訂單。但外界認為，憑藉中國航空工業的能力，中國完全可以按照馬來西亞的要求為其配備符合要求的作戰武器和航電設備，此外，還可能會在融資方面提供非常有吸引力的一攬子計畫，並承諾提供技術轉讓以促成這份合同。