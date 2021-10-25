前幾日，不少媒體報導阿富汗女排俱樂部成員哈基米（Mahjabin Hakimi）遭塔利班殘忍割喉，死亡照片還公布於社群媒體上，引發各方驚恐。然而家屬看法不是如此，家人認為哈基米可能是被夫家所殺，而不是塔利班所為。

哈基米的排球教練阿夫紮里(Suraya Afzali)先前聲稱，她是在2021 年 10 月上旬被殺，這一說法也被世界各地的媒體引用。然而印度非營利性事實核查組織Alt News聯繫上哈基米的親戚，他們表示哈基米其實早在今年8月就過世了，已葬於阿富汗首都喀布爾，也願意翻攝墓碑給Alt News。

墓碑上記述的是波斯文，寫著「穆罕默德·索沃（Mohanmmad Sarwer）的女兒瑪加賓·哈基米於週五夜晚，1400年5月15日（波斯歷），得到了真主的恩賜，享年25歲。」

（藍、綠、粉、紅框部分分別標註了哈基米的名稱，死亡時間，哈基米父親的名稱和哈基米的年齡）

換算波斯曆，1400年5月15日，是通用曆的2021年8月6日星期五。值得注意的是，塔利班是8月15日進入喀布爾，而哈基米的死亡時間是發生在塔利班進城之前，並非媒體報導的10月初。

另外，哈基米的遺容雖然咽喉處有明顯的紅色印記，但這與先前報導的處決式斬首也有差異。

當然，哈基米的致命傷是喉部重創，但是很可能與當權者無關。親戚在接受Alt News的採訪時表示，最先發現哈基米已死，是她未婚夫在浴室中被發現的。未婚夫聲稱哈基米是自殺，但哈基米的家人從並不認可這種說法，並且懷疑未婚夫一家人才是兇手。

這位親戚認為，哈基米收到了來自美國的獎學金，很有可能是觸發其與未婚夫一家矛盾的導火索。