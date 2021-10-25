財政部今日表示，有關經濟合作暨發展組織（OECD）／G20防止稅基侵蝕及利潤移轉（BEPS）包容性架構倡議全球稅改方案，預計2023年實施。財政部表示，包容性架構是為各國導入BEPS相關措施建置的溝通及互助平台，相關報告、法規範本同儕檢視標準；檢視結果與建議都在網站上，為公開可得資訊。

財政部表示，我國積極關注近年參採導入國內稅制及協定政策，行使課稅主權，防杜租稅規避及維護租稅公平。鑑於加入該架構需承諾執行相關準則及受監督檢視，持續評估加入可行性。

為因應全球化及數位經濟發展，防杜跨國企業進行租稅規避，包容性架構今年7月1日發布解決經濟數位化課稅挑戰的兩項支柱聲明，10月8日就開聲明尚待確定事項作出決議，發布更新聲明內容，等到童年13日提交G2財政部長及央行總裁會議。

前開兩項支柱中，第一支柱「一致性課稅方法（unified approach）」規劃將符合要件（營收規模超過200億歐元且稅前淨利率超過10％）大型跨國企業剩餘利潤（超過淨利率10％之利潤）的25％重新分配予消費市場所在地國，以解決經濟數位化所得課稅權分配不公問題。

第二支柱「全球反稅基侵蝕規定（即外界所稱全球企業最低稅負制），適用對象規劃為全年營收超過7.5億歐元的跨國企業集團，要求其繳足全球最低要求稅率15％稅額，未來將由各國國內法普遍採行，預計於2023年實施全球最低稅負制。

財政部進一步說明，該部向來積極關注國際租稅脈動，滾動檢討相關稅制，2018年間已訂定《外國營利事業跨境銷售電子勞務課徵所得稅》規定，建立我國境外電商課徵所得稅制度，另依OECD BEPS行動計畫導入多項反避稅規定，如營利事業受控外國企業（CFC）制度及移轉訂價三層文據架構等，又2019年立法院三讀通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」時，通過附帶決議，要求財政部於前開條例施行期滿（2021年8月14日）後1年內報請行政院核定CFC制度施行日期，財政部將持續關注該等支柱規劃細節及推動情形，審慎評估規劃CFC制度之施行日期，並參考國際規定及我國企業需求，研議精進稅制及協定政策，避免我國企業可能的雙重課稅，維護國家競爭力。