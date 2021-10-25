台灣基進立委陳柏惟遭到罷免後，緊接著台北市第五選區（中正萬華區）立委林昶佐罷免案，成為大家關注的焦點。《中天新聞》也派出記者進行街頭民調，詢問在地民眾對林昶佐罷免案的看法，結果顯示，認為應該要罷免林昶佐和反對罷免林昶佐的意見呈現五五波。
《中天新聞》25日派出記者前進萬華街頭，並詢問在地民眾，「衛服部次長石崇良曾說萬華是疫情破口被罵翻，林昶佐把罪怪到國民黨身上，接著就有林昶佐罷免案，你覺得？」，並給出5個選項讓受訪民眾選擇：
1.罷免他！萬華需要有能力的立委
2.挺昶佐！都是國民黨的錯啦
3.我想想！考慮送他回家唱歌
4.反罷免！林昶佐很棒身材又很好
5.都在亂搞！不要問我！我無感！
結果顯示，總共有28位民眾參與投票，結果顯示，有9個人選擇選項1，有1個人選擇選項2，有1個人選擇選項3，有9個人選擇選項5，支持罷免與反對罷免的意見呈現五五波。
支持罷免林昶佐的民眾表示，「林昶佐罷免，爛人下台」、「罷他剛剛好而已」、「萬華加油，就是要把他這種不適任的立委刪除掉」、「我們在地民眾認為還是要把他罷免掉，因為他很對我們萬華人很不尊重」、「一定要把他罷免掉，不做事，他不會做事情，不罷免掉怎麼辦」。
不過，也有民眾表示反對罷免林昶佐，「不應該罷免他」、「林昶佐做的很好啊，我喜歡他」、「反對罷免，他有在做事」、「一直罷免來罷免去的，浪費資源」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。