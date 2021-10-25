罷免林昶佐案第二階段，3.3萬份連署書於10月9日送件。（楊亞璇攝）

台灣基進立委陳柏惟遭到罷免後，緊接著台北市第五選區（中正萬華區）立委林昶佐罷免案，成為大家關注的焦點。《中天新聞》也派出記者進行街頭民調，詢問在地民眾對林昶佐罷免案的看法，結果顯示，認為應該要罷免林昶佐和反對罷免林昶佐的意見呈現五五波。

《中天新聞》25日派出記者前進萬華街頭，並詢問在地民眾，「衛服部次長石崇良曾說萬華是疫情破口被罵翻，林昶佐把罪怪到國民黨身上，接著就有林昶佐罷免案，你覺得？」，並給出5個選項讓受訪民眾選擇：

1.罷免他！萬華需要有能力的立委

2.挺昶佐！都是國民黨的錯啦

3.我想想！考慮送他回家唱歌

4.反罷免！林昶佐很棒身材又很好

5.都在亂搞！不要問我！我無感！

結果顯示，總共有28位民眾參與投票，結果顯示，有9個人選擇選項1，有1個人選擇選項2，有1個人選擇選項3，有9個人選擇選項5，支持罷免與反對罷免的意見呈現五五波。

支持罷免林昶佐的民眾表示，「林昶佐罷免，爛人下台」、「罷他剛剛好而已」、「萬華加油，就是要把他這種不適任的立委刪除掉」、「我們在地民眾認為還是要把他罷免掉，因為他很對我們萬華人很不尊重」、「一定要把他罷免掉，不做事，他不會做事情，不罷免掉怎麼辦」。

不過，也有民眾表示反對罷免林昶佐，「不應該罷免他」、「林昶佐做的很好啊，我喜歡他」、「反對罷免，他有在做事」、「一直罷免來罷免去的，浪費資源」。