國際奧委會與北京冬奧組委今天（25日）同步發布了《北京2022年冬奧會和冬殘奧會防疫手冊（第一版）》（下稱《手冊》）。《北京日報》報導，北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春，針對如何實施閉環管理？入境有哪些要求？等問題做出解答。

★《手冊》有哪些特色？

黃春：《手冊》發布後，需要所有涉奧人員認真閱讀，認真領會，而且必須要嚴格執行，約束自身行為，履行自己的防疫責任。《手冊》更加突出的重點就是新冠疫苗接種，要求所有來華的人員在入境之前必須完成全程疫苗接種，不但是要求境外人員，大陸國內的涉奧人員都要求全程接種。

另一方面是閉環管理。北京冬奧會的閉環管理更加嚴格。但這個閉環管理不是完全限制涉奧人員的活動自由，它是在閉環的大區域裡，通過閉環內專用的交通工具，涉奧人員可以在駐地、場館、場館之間包括三個賽區之間流動。強調的是必須在一個閉環管理的區域內流動，與社會面隔開。

北京冬奧組委會給運動員、教練員包括官員等在閉環區域內提供一些良好、舒適的體驗。比如說提供一些特色的餐飲和零售商品，設置咖啡廳、健身房和其他休閒娛樂的設施等。

★什麼是閉環管理？

黃春：閉環管理就是境外來華的人員，從入境進入海關後開始體溫篩查，經過核酸採樣，然後直接通過專用的交通工具送到奧運村或簽約酒店。每個奧運村和簽約酒店，都是一個獨立的閉環。從入境到抵離，交通、餐飲、住宿、訓練、比賽，包括媒體的採訪，形成了多個閉環點，通過交通工具在這些閉環點連線移動進行活動和工作，就是一個完整的閉環。

★如何進行賽區間的閉環管理工作？

黃春：以交通為例。北京冬奧會配備了足夠的大巴車、中巴車、小客車，還有高鐵，在交通沿線乘車過程中，包括作息安排，都是有特定的防護要求。

另外，北京冬奧會安排涉奧人員乘坐專用的車輛，不能乘坐社會公共交通工具，這是一個底線，不能脫離閉環。

★《手冊》中針對出入境管理有哪些要求？

黃春：說到出入境管理，這是大家最關注的一點，在中國法律的情況下，對出入境管理是非常嚴格的。從遠端開始，涉奧人員確定參加北京冬奧會後，一定要在來華前14天進行健康監測，包括體溫檢測等。第二個方面是要求在來華14天前完成了全程疫苗接種。第三個在來華前96小時之內，要做兩次的核酸檢測。另外，在飛機旅途中，要求戴N95口罩，除了餐飲盡量不摘口罩，要盡可能地保持社交距離，減少交談等等。

涉奧人員進入中國海關完成健康聲明及核酸採樣後，不必在機場等候結果，直接由專門車輛送到住所，但在結果沒出之前不能離開房間。檢測結果陰性者，享受免隔離政策。如果檢測結果為陽性，則對其進行複檢，複檢依然是陽性者，有症狀人員將在指定醫院進行隔離治療，無症狀陽性人員，則在專門指定場所進行隔離。

★核酸檢測有怎樣的要求？

黃春：涉奧人員進入閉環管理後，每天要健康監測測體溫，另外就是每天要做核酸檢測，但是要求不同，境外人員包括為境外人員服務的國內工作人員，是按照境外人員同等的閉環管理的要求去做，每天要進行一次咽拭子檢測。而閉環外圍的服務人員，隔天做一次核酸檢測。一旦發現陽性，我們能夠及時地捕捉到，及時控制疫情的蔓延。

★《手冊》是如何定義密切接觸者的？

黃春：中國新冠肺炎疫情防控方案第8版，有一個關於密接的判定，但這與《手冊》裡的定義略有不同。總體的判斷密接的一個標準是：發現感染者症狀出現的前兩天，或者核酸標本採樣前兩天的時間段裡，與感染者近距離接觸在一米的範圍之內，並逗留了15分鐘以上。

其他參考標準包括是否有有效的口罩防護，監控視頻資料等，還有就是通過每個代表團、每個競賽團隊、媒體團隊新冠聯絡官掌握的依據，綜合來判斷是否為密接者。