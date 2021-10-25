澎湖日前出現大規模居民皮膚紅癢症狀，經查疑似是毛毛蟲引起，本月初恆春地區也爆出至少40人因毛毛蟲產生過敏紅腫；但1名網友抱怨，他日前帶家人到墾丁1間民宿住宿，當晚全家人身上都冒出大面積紅疹，他質疑若是毛毛蟲誘發過敏，應好發在脖子、手臂等無遮蔽部位，但家人幾乎都是躺在床上後才起疹，質疑是民宿清潔有問題，目前仍無定論。

該名網友在臉書「爆料公社二社」發文表示，他在本月8、9日雙十連假時帶著一家人到墾丁入住某知名民宿，當天入住時就發現地板滿是灰塵、冷氣口也都是發霉，而當天小兒子睡覺時身上開始長出發癢的紅疹，隔天他與妻子也有紅腫現象，就連同行友人的孩子原本無事，到他們房間的床睡一下後也紅腫發癢，最後他只好用浴巾墊著床睡覺。

該網友事後給業者留下負評，強調業者始終未積極表示歉意，甚至不斷推諉是毛毛蟲引發過敏。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

之後該網友向民宿業者反應，對方除了說會負擔醫療費外，還說紅腫過敏的原因應該是「毛毛蟲」，但該網友質疑毛毛蟲過敏應該碰到當下就會立即誘發過敏，但他們一行人都是接觸到床鋪後才發生過敏，他事後給業者留下負評，強調業者始終未積極表示歉意，甚至不斷推諉是毛毛蟲引發過敏。

其他網友則留言說，「太扯了啦」、「這名宿老闆是躲起來了嗎？以為過了就沒事了嗎」、「太誇張了，這樣很嚴重了欸」、「好心疼，看了就覺得超癢」、「看到這個冷氣孔我就想退房了」、「真誇張，看都覺超癢了，願快康復」、「以前我女兒也有毛毛蟲過敏，但看你們家寶貝的症狀真的不像，民宿的責任真的比較大」。