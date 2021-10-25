每年臺灣最具代表性的音響展之一『TAA臺灣國際HI-END音響大展』，隨著疫情趨緩，終於正式宣布將在2021年11月04至07日一連四天於台北君悅酒店盛大舉辦，今年票券結合台北101及台北君悅酒店資源，祭出包含台北地標中的地標，擁有迷人夜景的台北101 高空88樓的景觀咖啡館「Bar88」…等多項餐廳優惠，預計將吸引眾多音響迷前來信義區參與盛會。
台北君悅酒店與台北101攜手合作 持證餐廳吃飯買伴手禮皆可享折扣
邁入第31年的TAA臺灣國際HI-END音響大展，今年以『樂樂31』為主題，概念發想於邀請平常獨自品味音樂的音響迷朋友們，一起來音響大展跟同好一起享受音樂、分享音樂。
秉持獨樂樂不如眾樂樂共同分享音樂的精神，今年首度舉辦於台北君悅酒店的TAA臺灣國際HI-END音響大展，此次與台北101緊密合作，購買票券持證至以下商店即可享優惠:台北101高空餐廳Bar88、觀景台、紅花鐵板燒、B1美食街多家餐廳以及台北君悅酒店凱菲屋、彩日本料理、雲錦中餐廳、漂亮廣式海鮮餐廳、寶艾西餐廳、Ziga Zaga、Cheers 歡飲廊、茶苑。
匯集各大品牌 聯合展出國內外頂級音響設備器材
TAA臺灣國際HI-END音響大展此次總共展出超過百間展房，聚集世界知名音響品牌大廠，帶來最頂級的音響陣容，展出內容包括HI-END HI-FI音響和多軌多聲道系統、隨身播放器、耳機擴大機、品牌耳機、數位視訊(液晶電視、投影機系列)、卡拉OK、音響元件、週邊附件、線材、DIY套件、影音軟體及專業雜誌，每年尚未開展即吸引眾多音響迷的注意。
受全球疫情影響，多數人在家時間增加，居家娛樂需求漸增，此次多家音響品牌大廠都帶來各種高話題性、高討論度、高關注度的最新商品展出：如全世界第一組，可透過專屬app輸入房間尺寸以及喇叭位置，即可針對所在聲學環境做出自動優化調適的主動式監聽喇叭、和英國豪華車廠Bentley聯名限量一體式串流音響、可讓音樂零失真原音呈現的3.1聲道立體環繞音效聲霸系統、以直驅盤的方式重新復刻一代經典，以全球限量方式發售，並附有生產編號證書，更於2021年獲得EISA HIGH-END TURMTABLE獎項的黑膠唱盤等等，相信各位音響發燒友前來一定可以收穫滿滿。
音響發燒友必備收藏 超高音質紀念CD憑票領取
為了造福熱愛音響的各位朋友，除了持證享眾多優惠，還可憑票領取TAA臺灣國際HI-END音響大展不計成本製作的音響展精選典藏發燒CD，專輯匯集一流製作超高音質的12首曲目，包括收錄金曲獎最佳新人獎得主李德筠所演唱的曲目陽陽，是各位音響迷們絕對不能錯過的收藏。
2021 TAA臺灣國際HI-END音響大展帶給大家的驚喜不僅於此，此次主辦佛心宣布於網路購票皆可享早鳥優惠價，票種的部分也新增加多日券，四日通行券只要400元，眾多優惠看出大展的滿滿誠意，音響迷朋友們不要猶豫快購票。
更多的豐富資訊陸續公布，更多訊息請關注
TAA Hi-End 音響大展 粉專 https://www.facebook.com/taahiendshow/
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第31屆國際Hi-End 音響大展
11/04(四)-11/07(日)．台北君悅酒店盛大舉辦
售票資訊 https://www.taiwanaudio.org.tw/article.php?lang=tw&tb=1&cid=323
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