每年臺灣最具代表性的音響展之一『TAA臺灣國際HI-END音響大展』，隨著疫情趨緩，終於正式宣布將在2021年11月04至07日一連四天於台北君悅酒店盛大舉辦，今年票券結合台北101及台北君悅酒店資源，祭出包含台北地標中的地標，擁有迷人夜景的台北101 高空88樓的景觀咖啡館「Bar88」…等多項餐廳優惠，預計將吸引眾多音響迷前來信義區參與盛會。

重新復刻一代經典，以全球限量方式發售，並附有生產編號證書，更於2021年獲得EISA HIGH-END TURMTABLE獎項的黑膠唱盤。(圖/社團法人台灣音響發展協會提供)

台北君悅酒店與台北101攜手合作 持證餐廳吃飯買伴手禮皆可享折扣

邁入第31年的TAA臺灣國際HI-END音響大展，今年以『樂樂31』為主題，概念發想於邀請平常獨自品味音樂的音響迷朋友們，一起來音響大展跟同好一起享受音樂、分享音樂。

秉持獨樂樂不如眾樂樂共同分享音樂的精神，今年首度舉辦於台北君悅酒店的TAA臺灣國際HI-END音響大展，此次與台北101緊密合作，購買票券持證至以下商店即可享優惠:台北101高空餐廳Bar88、觀景台、紅花鐵板燒、B1美食街多家餐廳以及台北君悅酒店凱菲屋、彩日本料理、雲錦中餐廳、漂亮廣式海鮮餐廳、寶艾西餐廳、Ziga Zaga、Cheers 歡飲廊、茶苑。

全世界第一組可針對所在聲學環境做出自動優化調適的主動式監聽喇叭。(圖/社團法人台灣音響發展協會提供)

匯集各大品牌 聯合展出國內外頂級音響設備器材

TAA臺灣國際HI-END音響大展此次總共展出超過百間展房，聚集世界知名音響品牌大廠，帶來最頂級的音響陣容，展出內容包括HI-END HI-FI音響和多軌多聲道系統、隨身播放器、耳機擴大機、品牌耳機、數位視訊(液晶電視、投影機系列)、卡拉OK、音響元件、週邊附件、線材、DIY套件、影音軟體及專業雜誌，每年尚未開展即吸引眾多音響迷的注意。

受全球疫情影響，多數人在家時間增加，居家娛樂需求漸增，此次多家音響品牌大廠都帶來各種高話題性、高討論度、高關注度的最新商品展出：如全世界第一組，可透過專屬app輸入房間尺寸以及喇叭位置，即可針對所在聲學環境做出自動優化調適的主動式監聽喇叭、和英國豪華車廠Bentley聯名限量一體式串流音響、可讓音樂零失真原音呈現的3.1聲道立體環繞音效聲霸系統、以直驅盤的方式重新復刻一代經典，以全球限量方式發售，並附有生產編號證書，更於2021年獲得EISA HIGH-END TURMTABLE獎項的黑膠唱盤等等，相信各位音響發燒友前來一定可以收穫滿滿。

獨特的喇叭外型設計創造了全新視覺效果，帶來世界級的技術和無與倫比的音質。(圖/社團法人台灣音響發展協會提供)

音響發燒友必備收藏 超高音質紀念CD憑票領取

為了造福熱愛音響的各位朋友，除了持證享眾多優惠，還可憑票領取TAA臺灣國際HI-END音響大展不計成本製作的音響展精選典藏發燒CD，專輯匯集一流製作超高音質的12首曲目，包括收錄金曲獎最佳新人獎得主李德筠所演唱的曲目陽陽，是各位音響迷們絕對不能錯過的收藏。

2021 TAA臺灣國際HI-END音響大展帶給大家的驚喜不僅於此，此次主辦佛心宣布於網路購票皆可享早鳥優惠價，票種的部分也新增加多日券，四日通行券只要400元，眾多優惠看出大展的滿滿誠意，音響迷朋友們不要猶豫快購票。

更多的豐富資訊陸續公布，更多訊息請關注

TAA Hi-End 音響大展 粉專 https://www.facebook.com/taahiendshow/

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第31屆國際Hi-End 音響大展

11/04(四)-11/07(日)．台北君悅酒店盛大舉辦

售票資訊 https://www.taiwanaudio.org.tw/article.php?lang=tw&tb=1&cid=323