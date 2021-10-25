Refinitiv 的數據顯示，標普500指數成分股當中的117家企業，有84%繳出的財報高於市場預期，預計第三季整體的利潤將增加35%，也意味著目前美股走勢背後仍有強大財報支撐，讓上周道瓊、標普500指數一度創下新高。不過，華爾街大多頭警告，要投資人繫上安全帶，未來美股將迎來狂風暴爾。

據CNBC報導，國民證券（National Securities）首席市場策略師Art Hogan認為，在業績方面，進其好消息似乎稍為勝過壞消息，但是未來的道路將非常崎嶇。以美國社交軟體巨頭Snapchat母公司Snap為例，上周四報告收入未達預期，並下調了指引，理由是廣告業務出現問題和全球供應鏈中斷。自宣布以來，Snap股價已下跌近27%。Art Hogan表示，總需求超過了供給，如果沒有東西可賣，那就不會增加太多的廣告預算。

Snap則是在財報會議指出，歸咎於蘋果iPhone最新隱私權政策對廣告業務的衝擊比預期更大，該公司並警告，全球供應鏈中斷與勞力短缺壓抑數位廣告需求。

Art Hogan警告，這將是所有投資人在生涯當中，聽到最多的企業財測下修。Art Hogan指出，財測紛紛下修，跟供應鏈瓶頸、通膨問題以及勞動力短缺有關。

Art Hogan希望長期投資人抵制對波動做出反應的衝動，並認為他們應該採取槓鈴式投資方式，一方面是成長股，另一方面是周期性股票。Art Hogan指出，任何企業給出的財測都不會是長期投資人進行大規模調整投資組合的時候。

Art Hogan雖然對於接下來美股財報的狀況來說會面臨挫折，但他仍對於美股前景樂觀，並將標普500指數的年底目標設定在4700點，較上周收盤高出3%，該指數10月以來已經上漲超過5%。