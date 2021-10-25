高雄鳥松區百坪廠房火警烈焰衝天 消防局人員搶救中 22:422021/10/25 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市鳥松區中正路東豐巷5-2號廠房25日晚間近10時發生火警，消防局人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鳥松區中正路東豐巷一處廠房25日晚間近10時發生火警，消防局人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 高雄市鳥松區中正路東豐巷廠房25日晚間近10時發生火警，現場是約百坪大的廠房，目前無人上班。消防局出動24車47人，現場火煙冒出，布水線搶救中。目前尚未發現有人員受傷。 這家工廠是專營發電機組的維修及銷售。至於起火原因，仍待鑑識人員調查。 高雄罕見自然入宅豪邸 「遠雄琢蘊」擎天30層科工第一排 新莊歐洲村社區深夜大火6人急送醫 疑充電器爆炸所致 #廠房 #消防局 #搶救中 #現場 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 礁溪公寓清晨傳火警 消防員破壞1樓鐵窗救出 4人 08:312021/10/25 社會 網通IC缺貨 瑞昱旺到明年 04:102021/10/25 證券．權證 高雄仁武民宅傳火警 消防隊出動19車救出2受困民眾 17:132021/10/25 社會 就業即戰力 中市府開設青年職涯品牌行銷營 14:332021/10/25 生活 大同區最新「豪宅王」登場！每戶億級起跳 在地望族搶買3成 21:292021/10/25 房市新訊 貨櫃集散站啟用 安平港升級貨櫃港 16:462021/10/25 生活 以房換房、拆遷現金補償 加速改建進程 04:102021/10/25 財經焦點 酒駕騎士闖紅燈 台中女高中生遭撞飛命喪輪下 12:152021/10/25 社會 新莊社區大樓深夜竄火舌 6樓起火點救出一對母女2人嗆傷 07:592021/10/25 社會 40年「唐宮蒙古烤肉」一夜燒毀 饕客惋惜：從小吃到大 11:302021/10/25 生活 避免安全漏洞 南市消防第二大隊加強視察移工宿舍 20:052021/10/25 寶島 社會熱門新聞 屏東爆無差別殺人1死1傷 醉男持木棍石頭行兇遭逮捕 - 社會 高雄鳥松區百坪廠房火警烈焰衝天 消防局人員搶救中 - 社會 林園工業區台石化廠大火竄濃煙 非毒化物火勢撲滅無人受傷 - 社會 躲媒體？扁婿趙建銘涉「台開炒股案」提前報到發監執行 外界錯愕 - 社會 李雲迪嫖一次4.3萬的妹多頂級？神級老司機詳解鄉民嗨翻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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