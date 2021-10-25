高雄市鳥松區中正路東豐巷一處廠房25日晚間近10時發生火警，消防局人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市鳥松區中正路東豐巷廠房25日晚間近10時發生火警，現場是約百坪大的廠房，目前無人上班。消防局出動24車47人，現場火煙冒出，布水線搶救中。目前尚未發現有人員受傷。

這家工廠是專營發電機組的維修及銷售。至於起火原因，仍待鑑識人員調查。