路透社報導，拜登政府即將提出新入境規定，自11月8日起，所有外國旅客要入境美國前，必須接種完整的新冠疫苗。

其實白宮早在9月20日就透露他們有這樣的計畫，將在11月時，33個國家與地區的將可以有條件取消入境限制，但前提條件是必須完全接種疫苗。

去年年初，美國為了阻止新冠肺炎傳播，實行了特殊旅行限制，禁止在過去 14 天內去過英國、歐洲 26 個沒有邊境管制的申根國家、愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗和巴西的非美國公民入境。

現在旅行限制將大重大改變，可能就在今天，拜登政府將會詳細說明旅客必辦的證明，以及航空公司該如何查核，才能確認外國旅客在登上飛往美國的飛機之前已經接種疫苗。

外國旅客要提出具有官方效力的疫苗接種文件，另外，最後一劑接種的間必須至少早於旅行日期的兩週，才能充分取得抗體。

除了疫苗接種證明以外，外國旅客還需要提供起飛前 72小時內進行的病毒測試陰性證明。

美國疾病預防控制中心(CDC)本月表示，只要該疫苗已獲得CDC或是WHO的認可，就可被接受，也同意混打疫苗的效力。另外，未成年兒童還不在規定之列，因為目前兒童的新冠疫苗接種還不普遍。