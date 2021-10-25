第18屆國家品牌玉山獎獲獎名單揭曉，遠雄人壽以永續發展的理念穩健經營，第6度蟬聯「傑出企業」，同時以「遠雄人壽新康富醫療健康保險附約」獲得「最佳產品」殊榮，累積今年已獲頒APEA亞太傑出企業獎、AREA亞洲企業社會責任獎、台灣永續行動金獎、保險信望愛、保險品質獎等國內外獎項逾20項，展現遠雄人壽不凡實力，值得信賴。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，遠雄這幾年不斷朝永續發展目標前進，透過強化公司治理、落實公平待客、促進社會共榮、致力環境友善等ESG面向擴大永續影響力，且秉持保險回歸保障本質，因應社會趨勢及民眾所需，透過多元商品設計開發，期許為社會大眾建構紮實的保障防護網，創造健康共好生活。

遠雄人壽已連續6年獲中華信評「twA＋」評等，截至9月底總資產超過6200億元，有效契約逾700萬件，資本適足率優於法定標準，無論在保費收入或獲利表現亦連年成長。

這次獲獎商品「遠雄人壽新康富醫療健康保險附約」，結合日額型及實支實付型綜合給付型態，於今年疫情嚴峻期間推出，這張商品考量確診後可能需要的保護隔離時間延長等因素，採無等待期方式設計，提供保戶立即保障，另經醫師診斷需住院治療者，提供7倍保證給付的「住院慰問保險金」，立即補助入院初期的龐大支出。

若經醫師確認診斷為「法定傳染病」且住院治療，除給付「住院慰問保險金」外，還會額外給予「法定傳染病住院慰問保險金」，並按「住院日額」7倍給付，加上原有「住院慰問保險金」，共給付金額為「住院日額」的14倍，減緩因疫情帶來的衝擊，讓保障更貼近目前市場需求。

此外，同次住院期間曾住進加護病房或燒燙傷病房，或同次住院期間超過60天者，投保計劃之「住院醫療費用限額」提高為原限額的兩倍，並加入了「住院前後門診保險金」，住院診療的前2週和出院後2週內的門診花費也一應補償，讓保戶安心療養。

遠雄人壽優質保單屢獲專業肯定，連續3年榮獲《Ｍoney錢》保險AI大賞肯定，此次再以「遠雄人壽新定期壽險(110)」、「遠雄人壽千禧一年定期壽險」、「遠雄人壽愛家守護五年定期癌症健康保險附約」3張商品，分別入列「20年期定期壽險」、「1年定期壽險」及「1次給付癌症定期保險」最佳保單首選，未來，遠雄人壽將因應趨勢，持續開發國人最需要的保險商品，讓保戶人生階段中因有遠雄人壽相挺而更安穩美好。