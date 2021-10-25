台灣基進立委陳柏惟罷免案過關後，民進黨提出檢討罷免門檻，引起各界關注。資深媒體人蔡詩萍認為，關鍵不在於罷免門檻，而是在選區特性、被罷免人的特質等等，他也表示，應該要修改的不是罷免門檻，反而是朝野政客的腦袋都應該跨過惡鬥門檻。

蔡詩萍25日在臉書上表示，陳柏惟被罷免後，藍綠突然都有一種「淡淡的哀愁」，因為他們發現「被罷免」不是一件不可能的事，甚至在某些選區，還挺容易的，「罷免成功，是不是一件很爽的事？的確是的，對想罷免那個人的那群人來說，是很爽的；但罷免成功，是不是一件很正義的事呢？這就要看，對誰而言了」。同時，他也以前高雄市長韓國瑜和陳柏惟的罷免案為例指出，這在台灣的民主政治裡，都不是「不可能的任務」了。

對於民進黨檢討罷免門檻是否過低，蔡詩萍質疑，難道又要改回去嗎？並指當初就是因為綠營發動「割藍尾」失敗後，發現門檻太高，才在2016年掌握國會後修法降低罷免門檻，也是這四分之一的同意票門檻，才把韓國瑜給罷免掉，但怎不見有綠營人士跳出來，喊「門檻太低」？如今陳柏為被罷免後，下一位被點名的，又是泛綠營的林昶佐，才讓民進黨立委，覺得「有威脅感」嗎？

蔡詩萍指出，那要修到多少，才算合理呢？以現在的門檻，對照連續幾次罷免案可以發現，關鍵不在這「選舉人25%的同意門檻」，而是選區的特性，被罷免人的特質，以及，師出有名與否，都是相互牽動的因素。正因門檻「具威脅性」，且也的確起了不少「監督的」、「震懾的」作用，也才會出現是不是要檢討門檻的聲浪。

蔡詩萍反對民進黨再次去修改罷免門檻，也反對國民黨再次利用現在的罷免門檻去搞下一次的罷免案，因為若如果國民黨食髓知味，繼續這樣搞罷免，也會被反彈的作用吞噬，「綠營會不搞你嗎？」而如果民進黨又利用國會優勢，再去修改門檻，必定要遭到民眾譏諷，這種「權力的傲慢」一旦緊緊貼在民進黨身上，絕對不符合一個號稱民主又進步的政黨。

蔡詩萍認為，任何一種制度，既然已經兩次以上的修改了，就意味著機制本身沒有所謂的完美，而要靠「人的尊重」、「人的呵護」去完善運作。而且罷免絕不是民主的常態，選舉才是，罷免只是補民主選舉之不足，警惕當選人要隨時注意。不過，罷免不能門檻過高，高到讓政治人揚起下巴；但也不能太低，低到讓民選職位，連屁股還沒坐熱就被罷免了。經驗證明，「25%的選區選舉人同意門檻」，具威脅性卻也不致於很容易。

蔡詩萍坦言，重點在於朝野政黨都不該把罷免當武器和對付政敵的手段，否則罷免門檻永遠都是「不確定的爭議」，這是民主政治的諷刺，也必然是政黨政治「浮躁化」、「躁進化」的危險訊息。蔡詩萍更說，「罷免門檻不要再改了！但朝野政黨的腦袋，倒是應該跨過惡鬥門檻，朝更有格調的競爭去較勁吧」。