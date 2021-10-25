電動車巨頭特斯拉（TSLA）向美國證券交易所（SEC）遞交的資料顯示，今年第3季特斯拉在中國市場收入達31.13億美元，年增78.5％；今年前3季，特斯拉在中國營收90.15億美元，年增122.92％。
澎派新聞報導，今年第3季，特斯拉全球總營收為137.57億美元，年增57％；歸屬於普通股股東的淨利潤為16.18億美元，年增389％。
今年前3季，特斯拉全球總營收為361.04億美元，年增73.64％；歸屬普通股股東的淨利潤為31.98億美元，年增609.09％。
美國仍是特斯拉最大的市場。今年前3季，美國市場營收達160.43億美元，中國市場營收90.15億美元，其他市場總計營收為110.46億美元。
中國市場對特斯拉總營收的貢獻正在明顯增加。今年前3季，中國市場營收在全球占比24.97％，而去年同期，這一數字則為19.45％。
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