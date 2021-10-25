大象體操將參加「台北音樂不斷電」表演。必應創造提供

棉花糖將參加「台北音樂不斷電」表演。必應創造提供

由臺北市政府文化局所舉辦的「臺北音樂不斷電」以發掘原創音樂潛力新秀為主旨，為了促進原創音樂傳承與交流，在11／6-7、11／13-14兩周末於信義區街頭舉辦的12強新秀原創樂決賽展演上，特別邀請四組金曲、金音入圍常勝軍樂團包括「宇宙人」、「棉花糖」、「Tizzy Bac」、「大象體操」擔任壓軸演出，並與臺北音樂不斷電歷屆優勝「張仁與」、「城市雨人」、「瑪啡因」及「鐵擊」接連在台上演出。

宇宙人將以去年初台北小巨蛋演出的段落編曲當成演出內容外，另外將特別獻唱與「七月半」合作的台語新歌《Beautiful 的你莫走》以及在疫情期間的的創作《明天留給我》。而在前陣子疫情期間宇宙人三位團員還特別響應了由「大象體操」貝斯手凱婷發起的線上公益藝術展活動，各自獻上自己除了音樂以外的繪畫創作。用「創作」來填補疫情空閒時間對於能參與這次「臺北音樂不斷電」特別開心，團員們更把「不斷電」三個字當成自己音樂之路信奉圭臬，宇宙人表示：「在音樂上，突破自己的時候很開心。在表演的時候，我們總是努力想把最好的呈現給歌迷朋友。團員一起合奏的時候，那個感覺是非常美妙的！」對於這次以「前輩」之姿將與新秀樂團同場飆歌，宇宙人用「不服老」的口吻笑說：「還是無法接受我們已經被稱作『前輩』了，我們應該還算是『新生代樂團』吧，哈哈！」

而休團8年於2021回歸的演唱組合「棉花糖」將在這次「臺北音樂不斷電」演出上將準備把新專輯及早期發行的舊歌曲一次出籠唱給樂迷聽，期待透過音樂能讓現場大家感受到棉花糖這幾年的成長與蛻變之餘，對於能趁著演出與新秀樂團相見歡更感到格外興奮，主唱小球以「忠於初衷，大膽飛翔」八個字跟新秀樂團共勉，她表示：「在這條路上會遇到很多人事物，即便失意或挫折，都會是很棒的養分，記得永遠都要勇敢面對自己，在音樂中探索，從中找到自我價值就是你們最大的力量。」而團長聖哲則趁機喊話：「我們一起加油！」

在今年五月發行睽違八年新專輯《一切都是爲了與你相遇》的棉花糖遇到無預警疫情嚴峻，兩位團員都趁此時間勤加創作及陪家人，其中小球更充分利用防疫在家時間自我充實，除了報名自己喜歡的頌缽、花精、占星課程外，更與搭檔聖哲在線上與樂迷做音樂分享，此外連開了【球之不得】、【後青春修煉手冊】兩檔podcast節目的小球更嘗試音樂以外的藝術創作開始做「流動畫」，更與樂團宇宙人用手寫歌詞、書法、鋼蛋公仔響應「大象體操」凱婷的公益義賣活動，讓小球疫情警戒三個多月期間一刻不得閒，笑說：「感覺比平常還忙！」

金音獎最佳樂團「大象體操」正在進行＜穿過夜晚＞巡迴的北部場次，他們更預告年底將有個與九天民俗技藝團和裝置藝術家Akibo老師合作的大型跨界計畫。 而金曲最佳樂團Tizzy Bac以「不斷電」三個字跟這些後輩們分享生活哲學，主唱陳惠婷笑說：「我現在都是用『省電模式』在生活，但也許多欣賞各種方面的創作當作補充滋養身心，這些都對自己的創作有所助益，我想也是為『不斷電』這樣的精神提供能量吧。」Tizzy Bac更分享疫情期間在家空檔除了創作就是多陪家人享受天倫之樂外，私下有組「鋼蛋」模型興趣的主唱陳惠婷笑說：「疫情期間組了不少鋼彈，成為『鋼普拉女子』！另外也常常下廚煮給自己吃，培養一下廚藝。」音樂講堂「揭開音樂職人的六道面紗」