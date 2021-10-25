過去有人形容台灣「四季如春」，不過受到全球暖化影響，台灣的四季越來越走樣，甚至出現冬季不冷、夏季超長的現象，有日本人畫出一張「台灣四季圖」，簡單的文字及箭頭卻精準呈現出台灣的氣候亂象，秋天甚至直接不見，網友一看大讚太有才，笑稱完全沒辦法反駁。

有網友在推特分享一張在台日本人眼中的「台灣四季圖」，從圖中可見，台灣的夏天從5月一直延續到11月，冬天只有12月至1月，剩下的2月至4月則呈現春夏秋冬交錯的混亂狀況，最誇張的是，秋天根本是個不存在的季節。

網友分享日本人精準描繪出台灣的四季氣候圖，讓眾人一看笑翻，直呼太有才。(圖/截自推特)

推文曝光後，有超過2千則轉推分享，還有近5千人按讚，眾人紛紛狂讚「的確」、「這樣的描述非常棒」、「bingo!」、「真的耶！」、「完全沒有辦法反駁」、「好好笑，完全觀察正確」、「春天後母面不是叫假的」。

推文還被轉發到臉書《爆廢公社》，網友驚嘆「這位日本朋友很懂台灣！」網友認為，台灣的2到4月確實是變來變去，呈現複雜的四角關係，現在不是大冷就是大熱，長袖、短袖的切換常常都只有一星期左右，早就沒有所謂的秋天，近幾年都覺得從夏天一夜之間變成冬天，直呼這幅「台灣四季圖」畫得太貼切，超有才！