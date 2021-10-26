台灣網球一姐謝淑薇今天重返女子雙打世界球后，但在庫馬耶爾女網賽單打首輪激戰超過2小時，以1比6、7比6（7比2）、4比6不敵西班牙女將波索娃（Aliona Bolsova），無緣晉級。

謝淑薇10月與比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）在印地安泉網賽聯手拿下女雙冠軍後，隨後取得年終賽參賽資格，而世界女子職業網球協會（WTA）最新排名出爐，謝淑薇女雙世界排名再度升到第1。

謝淑薇本週前往義大利參加WTA 250等級的庫馬耶爾女網賽（Courmayeur Ladies Open 2021），今天單打首輪出戰波索娃，歷經開賽互保後，第3局遭遇破發危機，儘管連續化解2個破發點，但發球局依舊失守，後續發球局也未能保住，首盤以1比6棄守。

謝淑薇次盤發球局率先遭破後，隨即在第5局還以顏色，雙方後段互破，一路廝殺到搶7，謝淑薇次盤以7比6（7比2）扳回一城。

雙方決勝盤上演破發大戰，謝淑薇陷入2比3落後情況下一路追趕，連續化解對手4個賽末點，可惜未能逆轉，以4比6敗陣。

謝淑薇接下來將在女雙賽事繼續上陣，但改與地主義大利選手費爾蘭多（Cristiana Ferrando）搭檔，首輪交手中國組合王欣瑜與鄭賽賽，爭奪8強門票。（編輯：李明宗）1101025