台灣經濟研究院今（25）日公布9月三大產業營業氣候測驗點，其中營建業測驗點為110.82點，連續三個月都上升，更不諱言房市量小增、價格居高不下將成為未來市場的常態。不少網友狂噓政府打房失效，怒批「房市三箭飛到哪了」。

台經院指出，隨國內疫情趨緩，賞屋人潮回流，加上低利、資金潮環境延續，皆有利於購屋需求成長，8月房市供給及需求面雙雙呈現擴張，9月營建業營業氣候測驗點為110.82點，較8月顯著上揚3.78點，已連續第3個月走升，認為短期內房市量小增、價格居高不下，將成為未來市場的常態。

台經院講明了高房價將成為新常態，讓不少PTT網友感到憤怒，認為蔡政府口口聲聲講打房，事實上卻是南轅北轍，「房市三箭飛到哪了，還在冥王星嗎」、「她應該還在拉弓，一直忘記要射出去」、「房市三箭，夢裡相見」、「房市三箭，全射在年輕人背上」、「都射在年輕人膝蓋上了」。

也有人諷刺蔡政府打房決心，「小英民進黨政績，完全執政五年多，高房價讓年輕人都跪了」、「慘，不能再太嘴馬政府時期房價了，因為在這又創新高」、「完全執政，完全擺爛」、「相信蔡英文打房的，這波都好慘」、「故意維持的，社宅蓋幾棟了？」、「花部長整天出場嘴，要不要出來切腹謝罪」。

高房價難以撼動，有網友哀嘆現在就買不起了，更不敢想未來，「完全不敢想買房，躺平比較實際」、「薪資居低不上也是常態」、「躺平也沒用，除非你去租城中城，不然租金會跟著通膨一路漲上去，還有物價，除非你打算三餐魯肉飯」。

根據住展雜誌21日最新統計，今年第3季北台灣新成屋、預售屋成交價格持續走強，大多數縣市房價上漲，且北市、桃市、基市與新竹縣市等四個都會區，房價已改寫歷史新高紀錄。