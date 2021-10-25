中國大陸正在就現代高科技產業極為關鍵的稀土產業進行大規模整併，以重組稀土生產企業，有效掌控稀土的生產與出口。這家新組建的企業將佔有全大陸稀土開採配額的70%，在目前大陸擁有全球80%稀土供應量的基礎上，這家整併後的大陸國營企業將握有全球超過半數(56%)以上的稀土份額。

俄羅斯《衛星通訊社》報導，這家新的國營企業將由目前的中國五礦集團公司聯合中國鋁業集團和江西省贛州市地方政府共同打造，未來將擁有大陸7成的開採配額。

《日經亞洲》引述大陸國有財產監督管理委員會的消息稱，中國政府打算推動稀土金屬開採和加工業的結構調整，創建世界一流的礦業公司。目前重組的細節尚不清楚，但如果是一次全面合併，這家未來國有超級企業集團將控制大陸所有稀土產量的2/3以上。這項措施將能加強中國官方對稀土金屬開採的控制，並加快資源開發與加工技術。

報導指出，中國目前是世界上最大的稀土金屬生產國，占世界總產量80%以上。這17種稀有化學元素用於幾乎所有現代電子產品、電器與機械工程等，尤其是許多高科技產品，對稀土元素的需求更為必要與迫切，包括電動汽車、軍事國防產業，例如一架F-35戰機就含有417公斤稀土金屬。

中國僅有佔有全球4成的儲量，但目前卻有9成的稀土礦都在中國提煉，中國也掌握的較先進的提煉技術。圖為在澳大利亞開採後準備出口的稀土礦。（圖／路透）

中國在全球稀土市場佔據主導地位，大約佔有已知40%的全球土儲量，而且數十年來已研發出提煉稀土金屬最新的技術流程，連美國自產的或外購的稀土原料都運到中國提煉，這種狀況讓美國國安與軍事部門極為擔憂。

《日經亞洲》指出，中國組建新的大稀土國企可能表明北京將使用稀土金屬作為與地緣政治談判的額外籌碼，不過，大陸商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育認為，中國未必會利用稀土進行威脅，稀土行業整合反而有助於避免類似於現貨天然氣市場發生的波動，在壟斷競爭的格局之下，產業才能保證穩定的供給，包括穩定的數量、品質和價格，因此重組稀土產業勢在必行。

報導說，目前全球有9成的稀土在中國大陸提煉，從2020年開始，中國將把稀土年提取配額提高到14萬噸，此一限額未來仍然可能提高。在疫情後的經濟復蘇過程中，稀土需求量與價格都不斷成長，例如一年來鏑和鋱的價格分別上漲 60%和90%。加上緬甸政局不穩，影響了全球稀土供應量，中國將因此加稀土金屬的產出，預計今年生產配額將達到16.8萬噸。