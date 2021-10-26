美國17間新聞機構組成的聯盟，從22日開始發布一系列統稱為「臉書報告」（The Facebook Papers）的報導，揭露了臉書面臨在青少年間受歡迎程度下降等問題。

這個新聞機構聯盟今天表示，他們已檢視吹哨者郝根（Frances Haugen）取得的洩露內部文件。郝根是臉書離職員工，媒體先前已根據她揭露的消息做出一系列批判性報導。

這些新聞機構檢視過的部分內部文件，先前曾由「華爾街日報」報導。下列是這些媒體今天發布的部份報導，揭露了關於臉書的新訊息。

這些媒體的報導涵蓋了臉書面臨的廣泛問題，包括在青少年間受歡迎程度下降，處理仇恨言論的能力，以及對待政治人物的方式。

彭博（Bloomberg）及科技新聞網站The Verge報導的內部公司文件似乎顯示，臉書持續失去對青少年用戶的吸引力，並且極力試圖重新奪回這個市場。

英國「金融時報」則報導，臉書員工促請管理階層，不要為政治人物及名人在審查上破例。

「紐約時報」報導的內部文件似乎顯示，臉書設法解決是否保留或取消「讚」及「分享」按鈕的問題。

「華盛頓郵報」則引述3名消息人士指稱，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）親自批准越南政府對於審查的要求。

美聯社報導的臉書文件似乎顯示，臉書缺乏針對特定語言的審查，導致該公司無法適當處理審查問題，包括恐怖主義及仇恨言論。

美國國家廣播公司（NBC）報導了臉書內部員工辯論，在臉書是否採取足夠措施打擊仇恨言論和錯誤訊息的議題上，員工的信心似乎破滅。

美國政治新聞機構Politico報導的臉書文件，似乎顯示該公司進行了關於其市場主導的研究。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，臉書近年來曾面臨吹哨者揭密、公關風暴和國會調查，如今這3項問題一起到來，臉書恐面臨公司創立17年以來最嚴重、範圍最廣泛的危機。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1101025