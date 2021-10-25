台灣基進立委陳柏惟罷免案通過後，下一個遭點名罷免的則是台北市第五選區（中正萬華區）立委林昶佐。宅神朱學恒25日邀請國民黨立委蔣萬安一同進行網路直播，並詢問蔣萬安是否支持罷免林昶佐，蔣萬安則回答，若黨中央決定要投入罷免案，全黨都會一致支持，朱學恒聞言後則說，有時候好人不能獲得大家支持，「請委員三思」。

朱學恒25日邀請蔣萬安一起進行網路直播，並問蔣萬安，「你贊不贊成罷免林昶佐？」蔣萬安回答，「如果接下來黨中央評估要朝這方向 當然全黨要有一致的動作」。

朱學恒繼續追問蔣萬安，「你個人呢？」蔣萬安則說，「我是黨員，黨中央也會做評估，如果確定要罷免，大家就一致支持罷免；如果要專注在公投，我們就是朝公投的方向，這很清楚，黨中央和智庫今天有開會討論，接下來要怎麼做，黨中央也會有很清楚的決定」。

對於蔣萬安的回答，朱學恒直言，自己也不再追問，並提醒蔣萬安，「委員將來要做老大的人，有時候就是要做老大」，他也以自己以前接過的顧問案為例指出，對於一些企業的第二代，他們會建議要讓人家知道你是帶頭大哥，這樣弟兄才會跟著你。

朱學恒也對蔣萬安說，他將來要選市長，人家會想要知道他的個人意見，「好人有時候不能獲得大家支持，請委員三思」。