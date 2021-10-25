聯聚方庭大廈前的「天佑台灣」藝術雕像，曾因一名英國人拍照高喊「我愛台灣」紅到國外去，現因陳幸妤求售豪宅，再度受矚目。（盧金足攝）

「聯聚方庭」大廈前除了有招財的藝術級噴水池，社區內的藝術品有如一座博物館。（盧金足攝）

前總統陳水扁女婿趙建銘25日下午提前向台中地檢署報到，他的妻子陳幸妤10年前以8750萬元購買，位在台中市7期的「聯聚方庭」豪宅37樓戶，近期以總價1.08億元再度掛賣，特別的是聯聚方庭大廈前的「天佑台灣」藝術雕像，曾因一名英國人拍影片高喊「我愛台灣」紅到國外去。

對陳幸妤此時出售豪宅，房仲業表示，近來土地、建材、工資三漲，房價飆升，陳幸妤出售的房子37樓戶為167坪，坐北朝南，屬大坪數特殊戶總價破億，換算單坪價格每坪64.56萬元，比起其他重畫區有的每坪已站上50多萬元行情，7期行情加上聯聚「豪宅一哥」品牌加持 ，此時釋出時機佳。

陳幸妤2012年購買的「聯聚方庭」37樓戶，當初傳出是為其在兒子在台中上學需求，其間，也因陳水扁在台中服刑，台中置產便於探望，但陳幸妤因在台南為開業牙醫，10年來並未來住過位在黃金地段的房子。

「聯聚方庭」位於市政路上，總共樓高39層，共計有133戶，陳幸妤曾以9880萬元總價掛賣，但並未成交，近來房地產行情上漲，近期再度求售，且加價到總價1.08億元掛賣。

市政路是7期的核心地段，「聯聚方庭」大廈前除了有招財的藝術級噴水池，社區內的藝術品有如一座博物館，此外，大廈旁的「天佑台灣」雕像，多年前曾掀起網路熱潮。

一名來台多年的英國男子發起高喊「我愛台灣」活動，影片中他在台中7期「天佑台灣」公共藝術前，高舉雙手喊出「我愛台灣」，吸引很多民眾按圖索驥來尋寶。

熱愛台灣的英國男子當時還希望收集到廿萬張民眾在台灣各地大喊「我愛台灣」照片，要將收集的照片製作成高舉雙手「我愛台灣」圖形高掛台北101大樓外牆。

這座以陜西農民久旱後向天祈雨，原名為「問天」的雕像，濃烈東方色彩，希望能擴大這件單純祈雨收成作品的意涵，能天佑世界、天佑亞洲，希望不分藍綠、不分宗教、不分種族，大家都能一起天佑台灣。