立委陳柏惟上周被罷免後，無黨籍立委林昶佐成下一個被罷免的對象。前民進黨立委郭正亮直言，林昶佐會被罷免的原因，有一部分和年底公投有關，其中的萊豬問題，是台北市民很有感的問題。而綠營其實有做過台北市民調，結果顯示台北市民是很反對萊豬的。他建議，林昶佐最該做的是想辦法低調，好好面對爭議問題，若他繼續喊「抗中保台」，其實意義已經不大了。

立委林昶。（圖/本報資料照，姚志平攝）

郭正亮25日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，過去立委選舉是和總統一起選，所以抗中保台是會有效的，但現在是罷免投票，跟抗中保台沒什麼關連，且這次陳柏惟罷免案，反對票主要是反顏家，從返鄉人數多寡就可以知道實際情況了，因此，若沒有跟總統一起選，抗中保台的票其實是喊不出效果，投不出來的。

郭正亮續指，林昶佐真正該做的，是想辦法降低地方對他的反感，和鄉親修補感情，近日和國民黨主席朱立倫對嗆，郭正亮認為這種發言其實是沒有必要的作法。郭正亮坦言，環南市場爭議之後應該會回歸到支持他的隊伍，因為那邊本來就偏綠，且民進黨一些在地議員像跟他關係不錯的劉耀仁就會從中牽線緩和關係。

對於主持人柳采葳問「民進黨會如何應對林昶佐罷免案？」郭正亮說，他個人認為，民進黨一定會全力動員，因為林昶佐的選區在台北市，離黨中央又近，太核心了。但是，郭正亮也坦言，民進黨在這區其實也有一些劣勢，因為罷免案主要是看當地有無強大的派系力量，而萬華有符合的特點是，當地有很強大的眷村力量，這對國民黨是很有利的，而林昶佐會被罷免的原因，也有一部分和年底公投有關，時間也很近，其中萊豬的問題，是台北市民很有感的問題。且民進黨其實有做過台北市民調，台北市民是很反對萊豬的。

郭正亮還指出，其次，是衛福部常務次長石崇良，當時在立院備詢汙名化萬華，稱萬華是疫情破口，林昶佐還反過來幫石崇良說話，屆時這樣的爭議一定會被拿出來檢討，他現在最該做的是想辦法低調，面對爭議問題，若他繼續喊「抗中保台」，其實意義已經不大了。