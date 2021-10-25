1993年，美軍在索馬利亞發生越戰以來最大的軍事挫敗，原本計畫30分鐘內完成逮捕軍閥的行動，因為一連串失誤變成40小時的城市巷戰，甚至有2架MH-60J黑鷹直升機被擊落，19名特種部隊陣亡，還有1名飛行員被俘。此事在2001年被名導演雷利史考特( Ridley Scott)翻拍成經典戰爭片「黑鷹計畫」(Black hawk Down)而廣為人知。如今當年那一位被俘的直升機飛行員麥可杜蘭特(Michael Durant)將要進軍政壇，將代表共和黨競選阿拉巴馬州的參議員。

軍事時報(military times)報導，現年60歲的杜蘭特已離開軍旅多年，現在是阿拉巴馬州亨茲維爾市(Huntsville)經營一家航空公司。他在星期二時宣布將要競選參選員，主要是爭取即將退休的美國參議員理查·謝爾比（Richard Shelby）所留下的位子。

1990年代的杜蘭特，他是黑鷹直升機飛行員。(圖/特種作戰航空團SOAR)

杜蘭特在自己的競選演講上表示：「我們荒謬的疫苗規定、數億美元的支出，以及第二修正案持續遭到挑戰。很明顯我們需要政治之外的人挺身而出並為之服務。」

杜蘭特是共和黨人的支持川普派，他說：「川普總統的表示，向我們展示了一個非典型政治人和傳統政客較量時，什麼都是可能的。我一生為國家服務，退伍後回家鄉經營企業並且成功。當喬拜登這種職業政客把改革之路給中斷時，我不會袖手旁觀。」

1993 年，杜蘭特駕駛代號「超級64」的黑鷹直升機，遭到索馬利亞民兵的火箭彈擊落，更糟的是，他的墜落地點離美國特種部隊很遠，而且多數部隊已被困在第1架墜落的黑鷹直升機附近，使得杜蘭特孤立無援。僅有2名三角洲部隊成員戈登(Gary Gordon)與舒哈特(Randy Shughart)自告奮勇前來搭救，遺憾的是，他們在護衛杜蘭特一段不長的時間後遭到民兵擊殺，而且遺體遭民兵拖行羞辱，杜蘭特被俘。

經過磨難後，終於獲釋的杜特蘭。(圖/美聯社)

這些故事被馬克‧波登(Mark Bowden)寫成記實文學《黑鷹墜落：現代戰爭的故事》一書，之後該書又被翻拍成「黑鷹計畫」而廣為人知。