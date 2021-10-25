國際巧固球總會（FITB）於台灣時間23日晚間8時舉行會員大會，歷經近5小時30分鐘的各國會議網路選舉，來自台灣高雄的前蔡文國小老師黃進成以3票之差險勝義大利代表Chiara Volonte，成為下任會長，也成功將唯二的國際單項運動總會留在台灣。

這次選舉有39國、68餘位代表與會，原本要來台灣實體會議，後更改為線上舉辦，由過去曾任8年FITB榮譽會長，現任亞洲太平洋巧固球總會（APTBF）祕書長黃進成，與擔任歐洲巧固球總會（ETBF）8年會長的義大利籍Chiara Volonte競爭國際巧固球總會會長。

亞洲太平洋巧固球總會表示，這次選舉在還沒正式開始前，歐洲參選人陣營攻勢即不斷試圖以候選人資格不符禁止台灣參選，甚至還寄出國際律師函，並在社群網路散布對台灣參選者不利消息，甚至聯合歐、美、非三洲的洲際總會，要額外新增美國、阿根廷、捷克3國的投票權，後來遭否決。

國際體育單項組織能設立在台灣非常不容易，目前僅有木球及巧固球2項。推廣巧固球不遺餘力的黃進成說，希望全民多支持台灣41年來都是世界第1名的運動，也希望台灣未來能固定舉辦國際賽，和各國建立良好友誼。

黃進成巧固球