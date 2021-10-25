「國光女神」蘇心甯（Lala）擁有甜美外型、E罩杯傲人身材，加上個性活潑，受到不少網友喜愛，她不時會在社群網站放送養眼福利，日前為了慶祝IG追蹤人數達到54萬，曬出比基尼辣照，可仔細一看南半球竟溢出來，相當火辣。

蘇心甯的IG粉絲數日前達到54萬，讓她開心貼出一張自拍辣照，興奮喊：「成就解鎖請服用」但她自己也羞稱：「這是什麼謎之角度。」照片中，蘇心甯穿著藍白拼接線條比基尼，露出大片白皙肌膚和纖細蠻腰，重點是，她的泳衣胸下挖了一條縫，使得傲人上圍完全包不住，南半球跑出見客，畫面根本辣度破表。

而蘇心甯感謝粉絲之餘，還自虧不枉費她這幾年天天吃不飽來維持少女樣，而她近期將推出2022年寫真桌曆，一上線就已經完售預購量，讓她緊急再加開100組，另外，她也透露限量寫真組她都會署名+簽名，親自包裝再寄出，親力親為包辦一切就是因為很重視粉絲們的支持。

日前知名YouTuber小玉（朱玉宸）爆出換臉謎片案，蘇心甯也是眾多受害者之一，其實她不時就會收到網友私訊合成情色照，讓她不堪其擾，曾經有次她氣到提告，才發現對方年紀非常輕，令她內心很無奈難過，認為照片如果傳到親友那邊，對自己傷害其實很大，所以不覺得因為犯罪者年輕就該縱容，反倒希望嚴懲警惕對方。