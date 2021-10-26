2003年張人堡用來棄屍的黑色旅行箱。（中時資料照／沈明杰攝）

2003年間，張人堡以旅行箱將裝箱棄屍，市警局鑑識中心人員勘查現場。（中時資料照／沈明杰攝）

18年前台北市士林區發生一件駭人聽聞的箱屍命案，當年31歲的張人堡猛刺余姓女友胸口3刀，再以內褲悶口鼻致死，檢警破案後，採集DNA比對，查出1993年發生在苗栗後龍的83歲老嫗遭性侵殺害，搶奪身上金項鍊一案，張人堡以鐵條插入老婦肛門，並稱「要比較80歲婦人的陰道與20歲有什麼不同」，泯滅人性的手法，2004年經法院判處死刑定讞後，現仍在等待執行中。

張人堡19歲時開始吸食安毒，1993年3月下部隊到海巡313中隊服役，同年8月14日外出洽公，行經苗栗後龍鎮外埔，見83歲老嫗獨自走在產業道路，為了搶奪其身上金項鍊，用木棍敲昏老嫗，竟拖往旁邊的甘蔗園性侵，為免事跡敗露，又以石頭重擊老嫗臉部致死，檢警發現屍體時，赫見老嫗肛門遭粗鐵條插入，深達53公分，下體採集到精液，當時並未逮獲凶嫌。

張退伍後到高雄美濃，不滿其母的同居人暴力傾向，殺害同居人的母親，遭判刑12年，服刑7年獲假釋，1999年出獄，檢警並未查知，張曾殺害83歲老嫗。

2003年間，張人堡與大他11歲的余女同居，同年8月8日遭余女譏諷，認為他沒用，積欠數月房租都付不出來，張回想小時常被年長婦人欺負，年幼的不愉快，導致他抓狂持刀猛刺，當余女受傷想要說話，張心想「怎麼還沒死」，又再補2刀，並以內褲摀住口鼻，確定余女已經不會動才鬆手。

張犯案後想起電視劇中將屍體放入行李箱運出，就如法砲製，伴屍1日後，趁夜色將屍箱從3樓吊掛到1樓，再運往別處丟棄，但吊掛用的紅色塑膠繩承受不了，吊掛途中斷裂，行李箱摔落發生巨響，卡在鐵皮屋頂與水塔間縫隙，張因慌張無力將屍體拖走。

附近民眾聽到巨響已經報案，張因精神恍惚惡夢連連，2003年8月11日凌晨4點，自行到警局投案，警方一度不相信轄區有殘忍箱屍，以為吸毒產生幻覺，說法駭人聽聞，清洗血跡在裝箱伴屍，直到員警進入屋內發現凶刀，發現腐爛屍體，才知眼前張男竟是連續殺人魔。

警方後因DNA比對，查出10年前後龍老嫗命案，凶手竟是張人堡，老嫗的子女2003年10月22日得知後，在墓前上香稱「阿母啊！壞人已經抓到了，有冤屈就托夢給我們吧」，法院認為，被害人都是年長的婦人，是因張人堡年幼時曾有遭欺負陰影，成年後懷恨在心，10年殺害3名婦人，張男雖有反社會性格，犯案時仍有便是違法能力，判處死刑，1972年生的張人堡，今年已經49歲，仍在獄中等待執行槍決。

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※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。