許多情侶在交往時無話不談，婚後卻逐漸變得疏離。為何結婚成家無法讓關係變得更親密，反而讓我們不敢說出真實的感受？什麼原因導致我們無法向彼此坦誠？當夫妻關係變得貌合神離，怎麼做才能找回愛情？

什麼是假性親密關係？

聯合心理諮商所諮商心理師許曼君表示，有些夫妻為了避免發生爭執，選擇用迴避的方式維持關係的平衡，這種粉飾太平的做法會讓人無法面對關係中真實的問題，導致彼此產生隱形的距離，心理學家將這種情況稱之為「假性親密關係」。

為何夫妻會演變成這種關係？

1.不想發生衝突，用逃避的方式處理負面情緒

每個人在成長過程中都會發展出一套應付焦慮、與焦慮共存的方法，假性親密關係者會刻意忽略這種負面情緒，用否定、隔離、壓抑的方式讓自己與焦慮感隔絕。「長期用這種逃避的方式處理負面情緒會讓人變得麻木、失去正確表達情緒的能力，自然也就無法與伴侶建立真正的親密關係。」許曼君分析。

2.想透過迎合對方獲得安全感

在關係中付出、犧牲、配合可以讓人感覺自己被需要、提升自我效能感與安全感，但用這種方式建立的親密關係往往只是表象，真實的關係可能脆弱的不堪一擊。

3.為了維持家庭和諧，隱藏自己的感受

很多夫妻進入婚姻以後因為關係步入穩定，加上要維持家庭和諧，不再像過去會討論對親密關係的需求、表達自己真實的感受（希望對方怎麼做），久而久之，便形成假性親密關係。

許曼君表示，婚姻契約和社會責任會形成一種無形的枷鎖，迫使在婚姻中的男女隱藏自己的感受。「當生活只剩下柴米油鹽醬醋茶，久而久之，感情就會慢慢淡掉。」

4.不去思考、覺察伴侶真正的需求

不少伴侶相處久了都會「格式化」自己與對方的行為，選擇用「忍耐」或「無視」的方式來維持關係，卻不思考對方真正的需求到底是什麼？如何用對方想要的方式滿足他的需求？當彼此的需求一直沒有獲得滿足，感情自然會走下坡。

如何察覺我和另一半是否處於這種關係？

● 雙方在關係中扮演「表演者」或「觀眾」的角色

「表演者」的特質是很難開口向他人求助，喜歡扮演解決問題的角色，也相信只有自己才能勝任這個角色。「觀眾」則完全相反，時常扮演被照顧的角色，因為擔心脫離這個角色（被照顧）會被遺棄，時常忍氣吞聲，為了維持關係會向伴侶道歉認錯。

● 對伴侶「過度同理」或「缺乏同理」

和伴侶發生衝突時，如果你感覺自己有責任和義務犧牲自己成全關係，或時常為了配合對方的需求忽略自己的感受，代表你對伴侶過度同理；如果你完全無法理解對方的心情，在衝突時感到麻木、疏離，代表你對伴侶缺乏同理。

● 無法和伴侶表達自己真實的感受

夫妻相處難免會發生衝突，如果兩個人都無法...

本文作者：戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年10月號)