星座運勢網站「星座上上簽」分享，處女座、獅子座、天蠍座的女人充滿魅力但非常難追，讓男人又愛又怕，想要追又怕自己配不上她。

▍1.處女座

處女女對自己要求很高，擇偶當然也有嚴格的標準，她們面對愛情時非常冷靜，不會被甜言蜜語沖昏頭，有時會讓男人覺得有點冷血，不過這也代表她們是很認真在面對感情，不會抱著玩玩的心態與人交往。當不夠優秀或不夠專情的男人面對處女女，會覺得壓力很大，因為她們會從各方面仔細檢視對方，如果做得不夠好，她們還會要求對方要持續進步，因此如果想要和處女女在一起，就要做好被鞭策的心理準備。

▍2.獅子座

獅子女有自信又很會打扮自己，在人群中顯得非常亮眼，她們在社交場合非常健談，性格活潑大方，不過她們面對感情比較強勢，讓許多不夠有自信的男人想追又怕自己配不上，獅子女的氣場很強，渴望主導感情的步調，如果是沒有主見的男人，將會被她牽著鼻子走，若是內心不夠堅強，恐怕無法承受她們帶來的壓力。

▍3.天蠍座

天蠍女是男人心目中的冰山美人，雖然有距離感，看起來有點冷漠，但是又充滿魅力，她們不會讓人輕易闖入內心，很擅長隱藏自己的真實想法，因此讓想要追求的男性非常苦惱。如果想要取得天蠍女的信任，需要用真心去感動她，並且接受一次又一次的試探，這個過程可能會感受到很大的壓力，也會有些迷惘，不知道自己是否真的配得上她，但只要通過天蠍女的考驗，就能成為她們心目中特別的人，對許多男人說有種征服的成就感，讓人欲罷不能。