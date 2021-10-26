近日氣溫逐漸下滑又細雨綿綿，濕涼天氣讓許多人的關節又開始隱隱作痛。關於膠原蛋白對膝關節等退化性關節炎的緩解效果，近年來有許多研究陸續發表，許多人趨之若鶩，除了會購買標榜含有膠原蛋白成分的各類保健品之外，也希望藉由天然食材，把大自然的膠原蛋白吃下肚，畢竟「天然的最好」。不過營養師解釋，想靠食物中的膠原蛋白達到保健功效，恐怕先吃胖一圈，反更加重膝蓋負擔。

吃豬腳、雞爪不能補充膠原蛋白！營養師破迷思：這樣吃才顧膝蓋護皮膚。(影音來源/健康療天室提供)

●豬腳、雞爪、木耳Ｑ彈柔滑 就是膠原蛋白？

從「以形養形」的觀念來看，吃起來滑潤Ｑ嫩的豬腳、雞爪、木耳常被認為富含膠原蛋白，可以吃腳補腳。不過營養師林世航指出，這個觀念其實有三大錯誤:

1.「富含膠原蛋白」≠「能被消化吸收」

林世航指出，「豬腳、雞爪甚至魚皮、雞皮中所含的膠原蛋白，分子都太大，人體無法直接吸收」，因此富含膠原蛋白成分的說法，並不能等同於吃下去就能被人體吸收。

林世航說，「人體在消化蛋白質時，會先將蛋白質分解成胺基酸、二肽與三肽的型態才能被腸道吸收，所以膠原蛋白並未預先經過處理，人體的消化道長度不足以將這巨大螺旋的結構消化至這麼小的單位，讓膠原蛋白難以吸收。」

2.動物皮膠質內多含油脂

豬腳、雞爪吃來滑潤的部分，都屬動物表皮，油脂含量相當高，偶爾吃些美味可口，但多吃的話，「膠原蛋白長不出來，先長出滿肚肥肉油」，對心血管、高血壓及糖尿病等慢性病患者更是傷害。

3.只有動物才有膠原蛋白 蔬果、菌菇都不含

至於口感滑潤的黑、白木耳，應該都不含油脂，是不是比較好的選項呢？林世航直言，「膠原蛋白僅存在動物組織中，不存在於植物或木耳這類菌菇類裡。」也就是說，木耳的柔滑成分，其實是多醣類的水溶性纖維，屬於醣類，跟膠原蛋白更是完全無關。但豐富水溶性纖維的好處是幫助消化道通暢，維持腸道健康菌相，仍是優質食材。

●必要時適度補充膠原蛋白 多攝取維生素C能幫忙

膠原蛋白在人體內扮演黏合支撐的角色，提供組織安定，但一旦因老化開始流失，肌膚出現皺紋、鬆垮，人的外表就會明顯老化，適度補充也無可厚非。

林世航提醒，天然食材中的膠原蛋白若未經生技水解處理，人體幾乎無法利用。若是真有需要補充膠原蛋白類的保健品，要先搞清楚自己想要的功效，可諮詢專業營養師或藥師。平日也可多攝取維生素C，幫助人體自行合成膠原蛋白，也是好方法。