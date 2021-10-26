美國連鎖餐廳「Hooters」才爆出改短員工制服熱褲挨轟，外媒又挖出女服務生透露時薪只有2.13美元（約新台幣59元）的影片，不過靠著小費，一周可以額外賺進1258美元（約新台幣3.5萬元），讓大批網友不敢置信時薪這麼低。

美國福斯新聞（Fox News）報導，在「Hooters」當服務生的醫學院學生松兒（Kirsten Songer）6月在短影音平台TikTok拍攝影片，透露自己除了2.13美元的基本時薪之外，一周還可以額外拿到多少小費。

她說那一周收穫很豐富，有幾個輪班很棒，有些就還好。例如那個禮拜天她上班7小時就拿到408美元（約新台幣1.1萬元）小費，周一她連值2個班，第一個班是上午10時30分到下午5時30分，她拿到300美元（約新台幣8361元），不過之後到午夜的第二個班她只拿到50美元（約新台幣1393元）。

周二松兒上班6小時拿到190美元（約新台幣5300元），周三上班4小時拿到50美元。

周六她一共拿到260美元（約新台幣7246元），其中一名男子只是因為「和他說話」就給60美元小費（約新台幣1672元）。

除此之外，松兒周五還為公司行事曆拍照，一共拿到50美元獎金。

這樣加總下來，松兒當周拿到的小費費用就高達1258美元。

這則影片自6月上線以來，至今有超過25萬人次觀看。

不過多數網友驚訝她的時薪只有2.13美元，有網友留言自己21年前當服務生時，時薪就是2.13美元。

福斯新聞指出，雖然聯邦政府規定的基本薪資為每小時7.25美元，不過如果是收小費的服務生（tipped worker），加上小費只要每小時能達到7.25美元，最低工資就能以時薪2.13美元來計。

不過也有網友不以為然，指出小費加上時薪來計算的話，松兒一小時約賺進32美元。