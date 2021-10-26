不少民眾認為染髮劑會致癌，其實這是過時的觀念，台北林口長庚醫院皮膚科醫師陳冠伃表示，「大部分的國際研究中，都是以動物實驗為主，並沒有足夠的人體實驗資料可以證明，染髮劑與人類致癌有關。」且現代的染髮劑成分不斷改良，已經大幅淘汰對人體有害的化學物質，若要染髮的民眾不用太過恐慌，不過有些染髮劑含有「對苯二胺」成分，可能會引發接觸性皮膚炎、化學性白斑症或蕁麻疹等等，民眾應多留意。

●染髮劑致癌物早去除 不需過度恐慌

陳冠伃表示，1980年代前的研究顯示，將染髮劑長期且大量塗抹在動物身上，有些研究證明染劑會經由皮膚吸收到血液中，也呈現實驗動物身上有致癌的疑慮，但不是絕對的關聯性，也並沒有證據說明跟人類癌症有關係，且大部分的研究都提到其成分中的「芳香胺」（Aromatic amines）會致癌，但在1980年代後製造的染髮戲都已經去除芳香胺。

國際癌症研究中心（IARC）目前將染髮劑歸類在第3級致癌物，其實與人們經常飲用的「咖啡」為同一級，陳冠伃說明，生活中其實早就暴露在許多致癌物之中，而染髮劑與罹癌的關聯性，可能與皮膚直接接觸或長期的職業暴露有關，例如美髮師，但若有做好保護隔離措施，可不用過度擔心，並且動物實驗畢竟是大量塗抹染劑、並直接接觸到皮膚，和一般美髮師、民眾所使用的情形不盡相同。

陳冠伃表示，一般染髮劑分為三類，包括暫時染，成分屬於大分子，不會真滲進頭皮裡面，只有殘留在表面，風險不大；半持久染，也就是常見的植物染，大多標榜天然成分，因為不是永久性的，洗頭5到10次就會掉色，認為風險也不大。

永久性染髮劑，也就是平常在理髮廳使用的染髮劑，內含化學物質，這些化學物質氧化後，會使頭髮改變顏色，尤其越深色的染料，化學分子就越多。

●染髮劑成分「對苯二胺」 恐傷害皮膚、粘膜

雖然目前染髮劑對於致癌的風險尚未確鑿，不過對皮膚或粘膜仍具有刺激性。

陳冠伃表示，進行染髮時，會感到刺鼻、眼睛刺痛、頭皮發癢，其實是刺激了皮膚或粘膜，因為染髮劑含有「對苯二胺」（p-Phenylenediamine，簡稱PPD），會造成接觸性過敏性皮膚炎，或是蕁麻疹，甚至染劑若碰到某區塊的皮膚，恐會產生化學性的白斑症，因此並不建議使用含有PPD的染髮劑。

陳冠伃補充，所謂的半持久染、植物染，雖然不是化學合成的，但市面上有些產品會偷偷添加化學物質，民眾還是要看清楚成分標示，並且要認明通過檢驗。若仍擔心引發過敏，在使用前可以先做皮膚測試。

陳冠伃建議，美髮師替客人染髮時，必須戴手套，以免接觸染髮劑，另外，客人的脖子、肩膀可塗抹凡士林，也有隔離保護的作用，並且染完頭髮後要確實清洗乾淨，不要讓染劑停留在頭髮上過久，以降低過敏機率。

但陳冠伃也坦言，現在染髮劑中的PPD很少，因為所有染髮劑的製造、其成分濃度都必須符合法規，因此只要不選購來路不明的染髮劑，民眾做好保護措施，一樣可以自在染髮。