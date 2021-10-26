根據癌症登記資料顯示，約2成肝癌非由B型肝炎、C型肝炎所引起，主要是脂肪肝所引起。

脂肪肝的主要造成原因包括1.肥胖、2.過度營養、3.高血脂、4.糖尿病控制不良、5.酗酒等，因脂肪肝無症狀，讓人難以察覺，若生活習慣不良，即使身材看來細瘦也難逃。

一般人常輕忽脂肪肝對身體的影響，且脂肪肝也會有肝癌三部曲的病程，即從脂肪肝漸變成肝炎，之後形成肝纖維化，最終形成肝硬化甚至肝癌，因此，千萬別輕忽脂肪肝對健康帶來的影響。

●罹患脂肪肝 死亡風險增1倍

根據瑞典最新研究顯示，脂肪肝患者之死亡風險相較沒脂肪肝者增加1倍(約為93%)，且死亡風險隨疾病嚴重程度而增加，可見脂肪肝的問題不容小覷。國民健康署表示，由於脂肪肝目前沒有很好的生物標記來協助診斷，肝切片仍是診斷標準，因此，經醫師評估下，如有需要的話，仍須接受肝切片檢查、診斷，才不會因延誤而加重病情。

●國內外研究一致 肥胖是誘發脂肪肝危險因子

國際癌症研究機構(IARC)，2016年的報告中指出肥胖是導致癌症的危險因子，且過重會比健康者提高1.8倍的罹患肝癌機率。文獻回顧指出，沒有多餘的身體脂肪會降低罹癌機率。

另外國外世界癌症研究基金會指出，目前證據顯示肥胖與脂肪肝相關，並與代謝症候群密切相關，會導致肝發炎或肝損傷。

此外，體重過重、肥胖與許多其他慢性疾病有關，包括心血管疾病，糖尿病和其他代謝性疾病。而食物和飲料中多餘的能量以脂肪的形式存儲在體內脂肪組織中，體內多餘的脂肪是許多慢性疾病的原因，並會降低預期壽命。

●改善脂肪肝 我的餐盤搭配規律運動

脂肪肝目前並沒有合格有效的藥物，而改善脂肪肝最有效的治療方法仍是培養良好生活習慣做起，即均衡飲食與每周至少150分鐘中等強度規律運動。

最重要的是，靈活運用「我的餐盤」均衡飲食口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」吃足六大類食物，養成良好生活習慣，就有助改善脂肪肝。