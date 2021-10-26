企業紓困貸款的本意，主要是援助受疫情重創的企業，讓它們得以在疫情中喘口氣，然在美國喬治亞州卻有1名男子，利用企業紓困貸款去買一張價值57789美元（折合新台幣約160萬）的寶可夢卡，被發現後，他因此被控電信詐欺罪，恐將面臨最高20年的刑期，以及25萬美元的罰款。

綜合外媒報導，美國司法部披露許多起濫用企業紓困貸款的案例，有人將其揮霍在俱樂部上，有人藉此買下一台要價31.8萬美元的豪車，但這些都不足為奇，因為有1名男子將企業紓困貸款用來買一張要價5.7萬美元的寶可夢。

奧督辛（Vinath Oudomsine）於去年7月14日申請企業紓困貸款，稱其名下企業從2018年成立，年收入達23.5萬美元，底下有10名員工，而在當時的一個月以後，8.5萬美元的企業紓困貸款就進入了奧督辛的口袋；檢察官並未說明奧督辛經營著什麼樣的企業，

據文件指出，紓困貸款本應用於支付工資、企業成本、租金等支出費用，然奧督辛卻將超過三分之二以上的企業紓困貸款，於今年1月8日買下一張價值5.7萬的寶可夢卡；最後奧督辛因被查獲謊報員工數量和企業收入，被以電信詐欺起訴。

儘管檢察官並未就他買哪一張卡片特別說明，但市面上確實有不少可賣出高價的寶可夢卡，在過去就曾有未開封的寶可夢卡賣出40萬美元的高價。

一旦罪名徹底坐實，奧督辛恐將面臨最高達20年的有期徒刑、25萬美元的罰款。