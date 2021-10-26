美國港口堵塞持續惡化，供應瓶頸猶存，儘管拜登出手也成效不彰，如今聖誕節即將到來，美國許多業者如臨大敵，有物流業者見港口起重機僅7台在運轉，且放置貨櫃的空間嚴重不足，船上、地上的貨櫃堆積如山，警告這比雷曼兄弟倒閉還要嚴重，這是一個失控的惡性循環，可能將禍及全球經濟。

外媒報導，美國物流公司Flexport執行長彼得森（Ryan Petersen）日前警告，港口堵塞的嚴重性遠超雷曼兄弟倒閉，政府可以藉由印鈔來援助雷曼兄弟，但港口堵塞顯然沒有辦法。

彼得森聘請1名船長巡視美國西岸洛杉磯、長灘2大港口，觀察了3個小時之久，期間只有不到12個貨櫃完成卸貨；根據船長所見，2個大港口的數百台起重機，只有2台在運作，主要是港口場地有限，貨櫃堆積的空間不足，船上、陸地上都堆滿了如山一般的貨櫃，交通嚴重堵塞。

由此可見，原因並不是起重機短缺，而是受限於港口的空間，儘管拜登祭出港口令，讓2大港口全天候營運，但依然於事無補。

彼得森建議，州政府、聯邦政府和港口、卡車司機等供應鏈相關業者齊心合作，增設一個臨時貨櫃堆疊場，將貨櫃堆至6層樓高，而非2層；彼得森指出，需要盡快解決此瓶頸，這是一個嚴重失控的惡性循環，如果沒緩解，不僅將摧毀美國經濟，更將禍延全球。