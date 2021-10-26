今年5/16運彩有位網路會員投注NBA籃球「勝分差」玩法抱回192萬元獎金真是「猴腮雷」！趁NBA新球季開打之際，來跟大家聊一聊他是怎樣投注的。

運彩籃球「勝分差」賠率高 他串3關抱回192萬

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

運彩籃球「勝分差」是賠率相對高的一種玩法，購券者可以就一場比賽可能的「勝隊」及其可能的「勝分差距」進行投注，選項總共有12個，包括「主勝1-5分」、「主勝6-10分」、「主勝11-15分」、「主勝16-20分」、「主勝21-25分」、「主勝26分以上」以及「客勝1-5分」、「客勝6-10分」、「客勝11-15分」、「客勝16-20分」、「客勝21-25分」、「客勝26分以上」，毎個選項的賠率，少的話有3~4倍、多的話有時甚至高達30倍，簡單、好玩、賠率高，一直深受大家喜愛。

籃球運彩「勝分差」玩法說明。(台灣運彩提供)

上球季季末的時候有位運彩會員用3萬元買了3場NBA比賽的「勝分差」玩法進行「串關」，分別是賠率4倍的「湖人Vs. 溜馬 湖人勝6-10分」、賠率4倍的「黃蜂Vs. 尼克 尼克勝6-10分」 及賠率4倍的「公牛Vs. 籃網 籃網勝11-15分」，比賽結果3關全過，賠率連續相乘的結果中了64倍的獎金共192萬元，令人非常羨慕。

3萬元串3關抱回192萬元獎金投注內容-(台灣運彩提供)

從他投注的內容來看，顯然他都是挑「勝分差」最常出現的選項進行串關，即「強隊勝6-10分」以及「強隊勝11-15分」等，開心中獎抱回近200萬元獎金，隨著最受歡迎的NBA新球季開打，運彩場場都有提供「勝分差」玩法，你可以單買某1場，也可以參考這位串關達人的投注方式，一次同時挑2到8場，就你認為每場可能出現的「勝分差」選項進行串關投注，一旦中獎賠率連續相乘的結果，有機會抱回大額獎金。