台灣超馬選手羅維銘參加第25屆紐約超級馬拉松，拿下亞軍，成為25年來成功挑戰該項賽事的首位亞洲選手。而他參賽時穿上的MIT y拖，則意外爆紅，格外引人矚目。這雙ｙ拖會成為助攻要角，主要因其原料來自台塑利用牡蠣煅燒，結合高科技產業常應用的高彈性EVA，不但質輕、柔軟且能抗菌。

台塑主管表示，台灣一年約產出16萬噸的廢棄牡蠣殼，堆置於沿海地區，造成環境污染。牡蠣殼主要成份為碳酸鈣，經高溫煅燒後，產生強鹼性能破壞細菌細胞膜中的磷脂質，其自發產生的活性氧(O2-)，則能夠破壞細菌的細胞壁與細胞膜中的電性平衡，並使蛋白質變性，進而造成細菌死亡，可有效抑制環境中主要細菌的滋生，是良好的天然抗菌材料。

榮獲台灣MIT品牌金奬y拖，伴隨著羅維銘一路克服挑戰，也是台灣之光，讓世人看見拖鞋也可以這麼不平凡。

據了解，台塑開發牡蠣殼前處理技術，以嚴格的煅燒條件，改善牡蠣殼粉原本暗黃灰色的色相，大幅提升白度，月前還取得國家發明專利認證。之後利用特殊的研磨製程設備，將牡蠣殼粉粒徑微米化，開發出高純度、色相穩定及粒徑均一微米化的抗菌殼粉，成功將漁業廢棄物資源循環再利用，並轉化為高附加價值之抗菌材料。

目前台塑這項產品年產約1噸，惟在後疫情時代，抗菌需求大增下，應用持續擴大，除了鞋材，也利用在廚櫃等其他民生用品，為此，台塑明年開始將持續擴大產量，計畫逐步推升至8噸。