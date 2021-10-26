湖人昨天以121：118險勝灰熊，此戰靠安森尼(Carmelo Anthony)拿下28分率隊贏球，而明星控球後衛韋斯布魯克(Russell Westbrook)表現還是有待加強，雖拿下13分7籃板13助攻4抄截，但送出多達9次失誤，命中率不佳，場上正負值是-8，下半場也漸漸隱形沒能幫球隊建功。

韋斯布魯克此戰同樣以先發姿態亮相，打了全隊次高的37分45秒，僅次於一哥詹姆斯(LeBron James)，全場命中率僅33.3%15中5、外線25.0%4中1、罰球50.0%4中2，在進攻端確實不及格，對球隊得分還是沒太大幫助，加上今天安森尼從板凳殺出，他的作用顯得更渺小。

當然相比前幾場他慢慢知道自己該做什麼，首戰面對勇士拿下8分5籃板4助攻，命中率僅有30.8%，全場4次失誤，第二戰對太陽15分11籃板9助攻2抄截1火鍋，命中率40.0%，全場4失誤，慢慢找回全能身手，不過此戰送出9次失誤是大敗筆，表示在大量助攻慾望中還是賠上不少失誤。

另外三場比賽中進攻肯定是最大硬傷，平均命中率才3成多，尤其以往不擅長的外線還是沒改善，相比詹姆斯和安森尼在外線上都漸趨穩定，他首戰外線4投0中、第二戰3投0中、第三戰4投1中，總計11中1，在三分線外毫無殺傷力，對手完全只用往內縮就能限制住他，這也是他進攻不順暢原因之一。

三場比賽他平均12分7.6籃板8.7助攻，投籃命中率34.9%、外線9.1%，連罰球都只有41.7%，失誤更高達5.7次，無論拿下多少數據，在節奏掌控上明顯出了大問題，若不能重拾自己的進攻殺傷力，很有可能會淪為歐尼爾(Shaquille O'Neal)所說的角色球員。

接著他得放慢比賽節奏，提高投籃命中率，再來要拿捏傳球尺度，避免一些不必要失誤，更要與同樣全能且掌控球權的詹姆斯有更好配合，什麼時候詹姆斯來掌控節奏，什麼時候換韋斯布魯克，這是非常關鍵的一點，再來就是比賽關鍵時期他能否跳出，才能藉此證明他的球星價值。