特斯拉汽車公司（Tesla）股價今天飆漲，使這家電動車企業的市值一度衝破了1兆美元。投資人在追價之餘，並不在意美國國家運輸安全委員會對這家公司漠視安全問題的批評。

紐約交易臨近格林威治時間下午5時（台灣26日凌晨1時），特斯拉股價狂漲近9%，來到990.95美元，推升公司市值逼近1兆美元，稍早一度衝破這個關卡。

此時特斯拉一再傳出大新聞，包括汽車租賃公司赫茲（Hertz）在聲請破產4個月前，曾下訂10萬輛特斯拉電動車，成為特斯拉歷來最大筆訂單。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）今天致函特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），指責特斯拉並未採納委員會對其輔助駕駛系統提出的重大安全建議。

霍曼迪信中說，在2017年佛羅里達州撞車事故造成駕駛喪生後，特斯拉對運輸安全委員會提出的安全建議「毫無行動」，令她「深感憂心」。（譯者：張佑之）1101026