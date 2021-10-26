美國總統拜登明天將出席與東南亞國家協會（ASEAN）的視訊高峰會，這是美國4年來首次與東協進行最高層互動。美國認為，東協在其反制中國的戰略中舉足輕重。

美國駐汶萊大使館告訴記者，拜登將率領美國代表團出席這項視訊峰會，這是東協各國領導人本週一連串會議之一。

自美國前總統川普2017年出席在菲律賓馬尼拉舉行的東協和美國峰會後，美國至今尚未出席這樣的總統層級會談。

分析家指出，拜登與東協10國會談反映出，美國現任政府努力與各盟邦和夥伴國交往，以透過集體行動來反制中國。

這些分析家預期，拜登的會談重點將在各國合作配送COVID－19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、氣候變遷、供應鏈以及基礎建設。

拜登在會談中還可望安撫東協，說明美國近來專注於在所謂「四方安全對話」（Quad） 形式下和印度、日本及澳洲交往、同時商定提供澳洲核子動力潛艦，並不是為了要取代東協在此地區的核心角色。（譯者：張佑之）1101026