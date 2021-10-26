10月25日這天對很多中華民國國民來說仍是20世紀的歷史上值得紀念的日子，除了台灣光復節之外，台灣的中華民國政府在1971年的這一天被迫退出聯合國。對大陸來說，今年是「恢復聯合國席位」的50周年，也是中國重返國際社會的一個重要里程碑。雖然中國入聯、美中建交是大勢所趨，但當年美國尼克森政府在處理此事的虛偽與狡詐卻值得台灣人牢記在心。

北京從60年代開始就已透過其友邦年年都在聯合國提案要求取代中華民國代表權，雖然一直未能成功，但年年都有進展。到1970年春的第25屆聯合國大會上情勢已經大幅逆轉，尼克森自稱：「反對接納北京的傳統投票集團已經瓦解而無可挽回，他們已決定在下次表決時轉向支持北京。」在情勢已然無法阻擋前，尼克森心裡想的是要趕在別的國家之前搶下與北京之間的外交成果，並試圖以此解決越戰問題，並且運用聯中制蘇策略，因此就有了1971年7月的季辛吉秘訪北京行程。季辛吉返國後，尼克林便迫不及待地宣布將於隔年訪華。

在美國要求其盟友投票反對中國入聯時，尼克森心裡想的是要趕在別的國家之前搶下與北京之間的外交成果，並藉此解決越戰問題，同時聯中制蘇。圖為尼克森與季辛吉。（圖／歷史檔案照）

待到1971年9月21日第26屆聯合國大會開幕時，全世界都知道美中已開始正式打交道，這屆聯大上是中國聯合國代表權的歷史性轉折點。原本跟著美國投票反對中共入聯的國家早已恍然大悟，美國叫他們在前線衝鋒，卻早已與中國暗通款曲，這些國家甚至有被愚弄的感覺，讓美國在26屆聯大上指揮投票顯得更加虛偽與可笑。

尼克森這種尷尬的外交政策迫使季辛吉在聯大會議前想出一個雙重代表權的方案，即同意接納中華人民共和國進入聯合國，又要求保留台灣的中華民國政府席位。他創造了一個「雙重代表權」的理論，在聯大會議之前先由國務院發言人查爾斯．布雷提出台灣與澎湖列島主權未定論，未來要由北京與台灣「兩個中國政府」通過談判來解決。這個「台灣地位未定論」曾在1950年代被提出過，後來因為韓戰爆發而未再提起。布雷發表聲明時，台北的蔣經國正在主持晚宴，獲得消息後不得不多次離席接聽蔣介石的緊急電話，外交部也忙成一團。這個說法到了9月底的聯大會議上，美國就提案讓中國進入安理會，台灣同時成為一般會員，這就是後來北京一直掛在嘴邊反對的「兩個中國」、「一中一台」提案。

1971年7月季辛吉(左）以尼克森總統特使身份密訪中國大陸，會見中國國務院總理周恩來。（圖／檔案照片）

26屆聯大會議上因此形成了支持中國取代聯合國席位與另2個保留台灣席位的提案，經過7天的辯論，有80個會員國代表發言，最後以表決方式通過了由阿爾巴尼亞等國提出的議案，要求「恢復中華人民共和國合法席位」，並排除「蔣介石政權」，另2個美國及其支持者提出的「兩個中國」雙重代表權提案則遭到否決。當時美國駐聯合國代表布希（George H.W. Bush，後來當上總統的老布希）在會場內不斷穿梭遊說，與一百多個國家的代表進行了二百多次談話，尼克森也不斷來電督促，最後仍因為尼克森的中國政策上讓其他國家對美國信心全失，在無法信任美國的情況下，只能依自身的利益考量投票，最後以76票贊成、35票反對、17票棄權通過了後來稱為2758號的中國代表權決議。

聯大會議以76票贊成、35票反對、17票棄權的結果，通過阿爾巴尼亞等23國聯合提案。圖中綠色為贊成，紫色為反對，藍色為棄權，黃色為缺席，灰色為非聯合國成員。（圖／新華網）

1971年10月第26屆聯大會議經過一星期辯論，最後投票通過2758號決議時，許多國家代表起立鼓掌。當時美方代表說，「他們就是要踢山姆大叔一腳」。（圖／本報檔案照片）

投票結果出爐後，因為傳統上支持美國的西方國家大量地跑票，國際上都認為這是美國外交上的重大失敗。美方代表布希也被迫承認「這是聯合國歷史上的轉折點，反西方戰線第一次擊敗了美國」，他還形容那些在聯合國會議大廳手舞足蹈的其他國家代表們「就是要踢山姆大叔一腳」。西方媒體分析稱，美國阻攔別的國家接近中國，自己卻向中國「暗送秋波」。真正在背後戴著虛偽面具操盤的人，是被《人民日報》形容為「一個狡猾奸詐的陰謀家和劊子手」、以及被《時代》周刊稱為「政治生涯都在反共」的尼克森總統。就在聯大會議投票後，依照指令奮戰失敗的布希還滿懷疑慮的心情抱怨說：「季辛吉這時在北京做什麼？」

中共在26屆聯大有關中國代表權投票上獲勝時，還不忘羞辱一下蔣介石，在2758號決議案文最後堅持對「蔣介石的代表」及其組織與席位使用「驅逐出去」的字眼。（圖／新華社）

中共在26屆聯大有關中國代表權投票上獲勝時，還不忘羞辱一下蔣介石。在2758號決議案文中，北京透過支持的提案友邦堅持決議最後一句使用「立即把蔣介石的代表從他的聯合國組織及所屬一切機構中非法佔據的席位上驅逐出去」，美方代表布希及其他國家曾提議將「驅逐」此一引起反感的字眼刪除，可是未能成功。例如洪都拉斯代表說：「我們一定要反對驅逐已經恰當地實施聯合國憲章所載的原則的本組織的一個創始國。」塞內加爾代表也表示：「當我們請本大會的一個會員國離開的時候，將他押送到門口，並沿途加以污辱，這是非常無禮的。」但是決議文最後仍保留了「驅逐」的相關字眼，可見當時這些國家對中國加入聯合國有多麼的期待，國際現實的殘酷亦令人心寒。