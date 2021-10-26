班西蒙斯(Ben Simmons)與七六人的對峙局面暫時和緩下來，根據美媒ESPN報導，七六人已經停止對西蒙斯處以罰款。先前西蒙斯因為缺席練球和比賽，遭到七六人重罰，每場大概會損失36萬美元，而且他本季第一筆薪資的825萬美元也被扣住。如今在西蒙斯與高層會面之後，西蒙斯說他還沒做好回歸的心理準備，七六人決定放鬆處罰他的力道。

目前未知七六人是選在哪個時間點停止計算罰款，總之這是在23日他與球團高層會面之後取得的結果，西蒙斯向高層表達他的心理需要更多時間調適，下一步打算請專業的心理專家評估，球團似乎接受他的解釋。ESPN指出，勞資協議裡面有載明如果球員是心理因素導致無法出賽，該名球員的薪資仍受到保障，如果西蒙斯確定是有心理問題，七六人不能扣住他的薪資，西蒙斯累積的罰款將近200萬美元。

西蒙斯原初抱怨自己背部緊繃、心理狀態不佳而無法練球，但球隊醫生檢查發現他沒受傷，球團不接受他的請假。不過球員工會與幾個隊友聲援西蒙斯，希望球團給他一個機會。另外，美媒《The Athletic》報導，西蒙斯在與高層親自會面之前，練球的態度變得稍微認真了。籃球部總裁莫瑞(Daryl Morey)也在會面之後的一次賽前訪問時表示：「事情正在往好的方向發展，我們會提供一切支援讓西蒙斯盡快返回賽場。」