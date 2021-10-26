被中央流行疫情指揮中心視為「拆彈專家」的醫福會執行長王必勝，驚傳不倫戀！對象是一名年紀小他15歲的護理師，且育有一名女兒。已婚的王必勝在短短一個月內，探視護理師母女多達9次，3人出遊更被媒體直擊。對此王必勝回應，他和護理師是好朋友，小孩則是護理師與前男友所生。

每逢本土疫情爆出重大危機，包括部立桃園醫院院內感染、北農市場群聚、Delta變異株攻進屏東、新北幼兒園群聚等，都看得到王必勝身影。指揮中心只要派他出馬，「所有炸彈都能順利拆解」。

王必勝高達百分之百的救援成功率，為他博得「防疫英雄」美名，如今卻傳出已婚的他，與一名年輕15歲的護理師大搞曖昧，兩人甚至有一名女兒。根據《鏡週刊》報導，王必勝9月26日開車前往板橋，載護理師母女去萬華的馬場町公園散步，剛滿周歲的女童正在學走路，把王逗得相當開心，氣氛和樂融融。

巧合的是，該名護理師在個人社群PO照，包括2016年9月泰國、2017年10月芝加哥、2018年7月日本福岡，以及同年12月日本東京，時間和地點都與王必勝出差行程重疊。

一接到求證電話，王必勝說，他與護理師絕非婚外情，也絕對沒和對方生小孩。他自認身為公眾人物，不會白目到一天到晚找女性友人出去，免得造成誤會，「我跟她是認識很久的同事，偶爾會去吃飯、走走，孩子不是我的，是她跟前男友生的，他們已經分手了。」