Fed主席鮑爾表示，11月份正式縮債(縮減原本每月1200億美元的債券購買金額)，美股走勢呈現兩極化，道瓊指數續創新高，但科技股則因評價較高因素而拉回，美股拉回但走勢尚穩健，由此觀之，縮債的利空因素已然淡化，只要美股沒有過激的回檔，台股自然也沒有再大跌的憂慮。

從盤面來看，台股周一主攻在電動車電池股，其中以康普(4739)、美琪瑪(4721)、聚和(6509)等是焦點，相關之車用電子則是以二極體最強，不過，漲多的朋程(8255)、德微(3675)暫時休息，轉由落後的強茂(2481)、台半(5425)補強，多頭的結構就是如此，領先指標休息時、落後股就會補漲，且會連動到相關個股，如周一車用連接器族群的貿聯-KY(3665)、胡連(6279)、凡甲(3526)也動了。

周一盤面有一個好現象，即弱勢航運股在貨櫃三雄轉強帶動下止跌了，這個族群是現階段最弱勢者，波段弱勢股止跌，說明空方力量減輕，而短線能夠強彈，也說明短多力量轉強，有利於市場信心的恢復。從技術線型來看，加權指數壓縮在季線之下、月線之上震盪，根據兩線理論判斷，目前台股係中空下的短線反彈格局，彈高後進入整理，若能於整理完向上突破季線反壓，則中期趨勢就轉為多頭結構。

觀察盤面資金動向，市場有兩大人氣主軸，上周在IC設計、周一是車電相關，雖然周一IC設計族群短線休息，但該族群在成長力度上仍是最優的，比較看好者為MCU、電源管理IC、USB高速傳輸、MOSFET等次族群，可趁股價回檔時布局。(倫元投顧提供)